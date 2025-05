Как изменились и чем сейчас занимаются братья Борисенко с "Фабрики звезд"

Братья Борисенко получили свою популярность благодаря участию в телевизионном проекте "Фабрика звезд" и затем исчезли со сцены. Сейчас Владимир и Александр редко появляются на публике, но недавно выступили на шоу "Нашебачення 2".

"ЖВЛ представляет" удалось пообщаться с Борисенко, передает Show 24. Братья рассказали, чем сейчас занимаются.

Владимир и Александр Борисенко очень изменились со времен "Фабрики звезд". Сейчас братьям 32 года.

Живые, более-менее здоровые. Немного волос выпало, но ничего страшного. Времени почти нет. Сейчас, я считаю, что мы полезны там, где мы находимся. И туда мы направляем полностью себя, полностью свои силы,

– поделился Александр Борисенко.

Александр и Владимир Борисенко / Скриншот из видео

Чем занимаются братья Борисенко

Владимир много занимается социальной работой. Он ведет проект "Жить навстречу", который помогает ветеранам и ветеранкам в адаптации к гражданской жизни. Кроме того, поддерживает коммерческие проекты, которые также помогают военным. В то же время Александр опроверг информацию о том, что работает в сфере IT.

Я не знаю, кто вообще разогнал, что я в IT работаю. Я дизайнер. Но это не совсем IT. Я делаю видеообработку, монтаж, режиссурой занимался, видеодизайном занимался. Много чего, но это не связано с IT,

– рассказал он.

