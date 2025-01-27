У каждого ведущего разная история, но и кое-что общее. Телезвезды, как и другие люди, имели успех и терпели поражения, но находили силы идти дальше и неустанно работали, что и стало главными составляющими их успеха. 24 Канал собрал фото известных ТВ-персон, а также выяснил, где были и чем занимались известные сегодня телеведущие.

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Юлия Зорий пошла за мечтой и выиграла

Сегодня Юлия Зорий – ведущая программы "Утро в большом городе" на канале ICTV2. А 10 лет назад она вела погоду в утреннем шоу на одном из телеканалов. Когда узнала, что продюсер Андрей Слободян запускает новый проект – это было "Утро в большом городе" – решила пойти на кастинг, потому что очень хотела с ним работать.

Продюсер сразу сказал, что в проект нужна старшая ведущая, и я не совсем подхожу. Но меня это не смутило, потому что я очень хотела попробовать,

– вспомнила Юлия.

Кастинг проходили известные ведущие, актрисы, певицы. Юля сначала осталась в пятерке претенденток, потом – в тройке, потом выбирали между ней и еще одной коллегой. Но вскоре ей позвонили и пригласили на утреннее шоу. Именно в январе 10 лет назад началась история добрых утренников на телевидении для Юлии и сейчас ведущая вместе с коллегами отмечает первый большой юбилей программы.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

Александр Педан блистал в молодежных шоу

Десять лет назад Александр уже был настоящей телезвездой. Его громкая телекарьера началась с утреннего шоу "Подъем" на Новом канале, где он вместе с Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой "зажигали" каждое утро. Это было ярко и талантливо, и этот состав программы был признан самым успешным.

Потом были и другие программы: "Сделай мне смешно", "Пой, если сможешь", "Кто сверху?". В 2015 вышел проект "Дешево и сердито": Саша вместе с коллегой Катей Павлюченко демонстрировал украинцам, как и на чем можно сэкономить. Проект был уместным, имел несколько сезонов, но успеха "Подъема" не получил.

Телекарьера Саши продолжается, весной выйдет новый сезон шоу "Я люблю Украину", которое Саша ведет вместе с Юрием Ткачом. К тому же у Саши много собственных интересных проектов.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

Как засветилась звезда Леси Никитюк

Есть такие персоны, которые как будто родились уже известными и публичными – это как нельзя лучше подходит ведущей, актрисе, блогеру Лесе Никитюк. Чувство юмора, умение уместно пошутить, харизма и ум делают ее по-настоящему любимой ведущей как тинейджеров, так и людей постарше.

10 лет назад карьера Леси набирала обороты: ее номинировали на национальную премию "Телетриумф" как лучшую ведущую развлекательных программ. Она участвовала в шоу "Орел и решка", и одновременно была соведущей программы.

Через несколько лет ее пригласили на Новый канал, где талант Леси расцвел еще ярче: вместе с Сергеем Притулой она начала вести шоу "Кто сверху?" и популярное "Кто против блондинок?". Сейчас Лесю можно увидеть в проекте "еПитання", в котором игроки двух команд отвечают на вопросы из разных областей жизни.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

Ведущий Григорий Герман был безработным

Сегодня Григорий Герман – известный медийщик, контрпропагандист на телеканале ICTV и голос программы "Антизомби", а еще ведущий утренней программы "Утро в большом городе" на ICTV2. Его голосом разговаривают известные актеры – например, харизматичный британец Идрис Эльба, и анимационные герои.

Кстати, именно Герман озвучивал многих персонажей культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Зрители знают Германа как кулинарного блогера, делящегося вкусными рецептами. Однако 10 лет назад Григорий из одного проекта ушел, а в другой не добрался.

Тогда я был без работы. Писал рецензии на фильмы на сайты онлайн-кинотеатров по $3 каждый – и это было единственным заработком. Тогда я ушел из программы "Такси", и перерыв затянулся. Этот период стал для меня сложным, поучительным и даже педагогическим временем. Но уже в 2016 году начались кастинги, работа появилась,

– вспоминает Герман.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

Ведущий-ветеран Александр "Волк" Швачка воевал в АТО

Сейчас Александра знают как первого ведущего-ветерана программы "Утро в большом городе" на ICTV2.

10 лет назад, в январе 2015 он добровольно встал на защиту нашей страны, служил в составе 79-й аэромобильной бригады в Донецкой области. С началом полномасштабного вторжения Александр "Волк" Швачка также добровольно ушел на фронт. Защищая Киевскую область, получил тяжелое ранение, в результате чего ему ампутировали ногу.

Швачка признается, что после ранения было непросто, но его активно поддерживали собратья, родные, друзья. Он занялся адаптивным спортом, за полгода получил свои первые чемпионские награды. А в 2024 пришел на кастинг канала ICTV2: говорит, было интересно попробовать себя.

Александр легко держался перед камерой, шутил и понравился продюсерам. Теперь он ведет утреннюю программу, а своим опытом хочет вдохновить других ветеранов на позитивные изменения в жизни и профессии.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

Телезвезда Надежда Матвеева вела несколько шоу на СТБ

Надежда Матвеева, ведущая программ "Все буде добре", "Все буде смачно", "Позывной Надежда" и "Невероятная правда о звездах" на СТБ, уже более десяти лет остается одной из любимых ведущих канала СТБ и украинского телевидения.

Популярность Надежде принесла программа "Все буде добре", которая влюбила в нее миллионы зрителей благодаря искренности и умению поддерживать в сложные моменты.

В 2015 году я почти все свое время посвящала работе над проектами СТБ "Все буде добре" и "Все буде смачно". Это был период вдохновения и радости от сотрудничества с большой сплоченной и талантливой командой. В то же время я мечтала о деоккупации Крыма и своего родного города Керчь, а еще - хотя бы немного об отдыхе, которого тогда так не хватало",

– рассказывает она.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

Екатерина Соляр: от радиоведущей до звезды телевидения

Сегодня лицо Екатерины Соляр знакомо почти всем украинцам: на 24 Канале она ведет острые и интересные интервью с известным персонами. А также известна как радиоведущая и видеоблогер.

10 лет назад она пришла работать на радио: девушка не имела профильного образования, однако очень хотела попробовать себя в журналистике. Ее взяли: она быстро училась, а параллельно изучала журналистское дело и основы телевидения в известной медиашколе. Через год девушка нашла работу на ТВ – стала ведущей программы "Утро по-киевски".

Через несколько лет Соляр пришла на 24 Канал, где имеет собственные программы "Подгорает" и "Такие дела". Ее интервью всегда интересные, глубокие, откровенные.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы

В начале полномасштабного вторжения о Кате заговорили: в эфире канала она высказалась относительно позиции певицы Светланы Лободы. Артистка, не называя страны-агрессора, назвала украинцев "маленькими людьми", что возмутило Соляр. В ответ Екатерина назвала Лободу "маленькой людой", подчеркнув, что украинцы – "великий народ великой страны". Телеведущая высказала мнение миллионов украинцев, после чего аудитория Екатерины значительно увеличилась.

Сергей Лиховида начинал как ведущий свадеб

Сейчас широкой публике Сергей Лиховида известен как ютуб-блогер: к нему на канал "Разговор" идут известные волонтеры и военные, политики и шоумены, артисты и известные персоны. Телезрители знают Сергея как горячего болельщика футбола, а также как ведущего "Утра в большом городе".

10 лет назад Сергей был ведущим свадеб: вместе с другом они организовывали зажигательные вечеринки, где шутили и никому не давали грустить. И это было круто и талантливо, Лиховиду знали не только в родном Ивано-Франковске, но и в других городах. Кстати, Сергей и сейчас живет во Франковске, но и успевает на утреннее шоу на телевидении.



Украинские ведущие 10 лет назад / Фото пресс-службы