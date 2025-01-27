Во время выступления артистка впервые сняла маску, поэтому стало известно, что Klavdia Petrivna – юная певица Соломия Опрышко. Ее творчество на днях прокомментировала Анастасия Приходько. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью артистки для "Люкс ФМ".

Вас также может заинтересовать Неожиданные прогнозы: зарубежные фанаты назвали лидера Нацотбора на Евровидение-2025

Не надо было открывать лицо, не надо было лезть во "Дворец спорта". Надо держать было максимально эту интригу. Не знаю, кто ее заставил это делать. Не надо было к Тине идти (на проект "Дом звукозаписи" – 24 Канал),

– считает Приходько.

Она добавила, что после стремительного развития, как это произошло с Клавдией Петровной, исполнительницу ждет большая пауза.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

К теме От тиктока до "Дворца спорта": что известно о Соломии Опрышко, которая оказалась Klavdia Petrivna

Отметим, вскоре состоятся два концерта Klavdia Petrivna. В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, во Львове певица будет удивлять исполнением любимых песен. Событие пройдет на концерт-арене "Малевич". Это будут первые выступления Klavdia Petrivna в 2025 году.