Під час виступу артистка вперше зняла маску, відтак стало відомо, що Klavdia Petrivna – юна співачка Соломія Опришко. Її творчість днями прокоментувала Анастасія Приходько. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю артистки для "Люкс ФМ".

Вас також може зацікавити Несподівані прогнози: закордонні фанати назвали лідера Нацвідбору на Євробачення-2025

Не треба було відкривати обличчя, не треба було лізти у "Палац спорту". Треба тримати було максимально цю інтригу. Не знаю, хто її змусив це робити. Не треба було до Тіни йти (на проєкт "Дім звукозапису" – 24 Канал),

– вважає Приходько.

Вона додала, що після стрімкого розвитку, як це сталося з Клавдією Петрівною, на виконавицю чекає велика пауза.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

До теми Від тіктоку до "Палацу спорту": що відомо про Соломію Опришко, яка виявилася Klavdia Petrivna

Зауважимо, незабаром відбудуться два концерти Klavdia Petrivna. У четвер та п'ятницю, 13 і 14 лютого, у Львові співачка дивуватиме виконанням улюблених пісень. Подія пройде на концерт-арені "Малевич". Це будуть перші виступи Klavdia Petrivna у 2025 році.