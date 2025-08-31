Rhode попал в скандал: российская модель стала лицом рекламной кампании бренда
- Rhode оказался в центре скандала из-за того, что лицом новой рекламной кампании стала российская модель Анна Горяйнова.
- Пользователи в соцсетях призывают к бойкоту продукции бренда.
Американский косметический бренд Rhode оказался в центре скандала: лицом новой рекламной кампании стала россиянка.
По словам самой модели, Хейли Бибер лично выбрала ее для участия в кампании, пишет Show 24.
Для съемок пригласили Анну Горяйнову – 25-летнюю россиянку, которая ранее сотрудничала с Zara.
Продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в соцсетях и передала команде: "Классная девушка, давайте ее снимем",
– рассказала модель в интервью.
Горяйнова также отметила, что ее предыдущие работы вдохновили команду: многие референсы для съемок брали прямо из ее аккаунта в соцсетях.
Россиянка Аня Горяйнова стала лицом новой кампании Rhode / Скриншот из инстаграма
В комментариях в соцсетях пользователи активно выражают возмущение из-за того, что лицом рекламной кампании стала российская модель. По их мнению, это выглядит как поддержка России во время войны. Люди отмечают, что деньги, выплаченные модели, могут частично попадать в бюджет России через налоги. Поэтому многие пользователи призывают к бойкоту Rhode и отказу от покупок продукции бренда.
Бренд Rhode раскритиковали из-за того, что они сотрудничали с российской моделью / Скриншоты из инстаграма
Что известно о бренде Rhode?
- Это американская косметическая марка, которую в 2022 году основала Хейли Бибер. Название бренда происходит от ее второго имени – Роуд.
- Rhode предлагает средства для ежедневного ухода, которые питают кожу и поддерживают ее естественный защитный барьер. Все продукты веганские и не тестируются на животных.
- Особую популярность получили блески-тинты для губ, а также их Lip Case для телефонов.
- Продукцию бренда можно приобрести не только в США, но и с доставкой в Канаду, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Германии и другие страны.
- В июне 2025 года Rhode приобрела компания E.l.f. Beauty примерно за 1 миллиард долларов, при этом Хейли Бибер осталась главным креативным директором и стратегическим советником бренда.