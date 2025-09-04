Укр Рус
4 сентября, 11:18
2

СМИ рассекретили, сколько Каменских потеряла после разрыва сотрудничества с "Золотым Веком"

София Хомишин
Основні тези
  • Настя Каменских потеряла сотрудничество с ювелирным брендом "Золотой Век", которое могло приносить ей около 1 миллиона долларов в год.
  • Причиной разрыва контракта стало использование русского языка на концерте в Майами, что вызвало возмущение в соцсетях.

Недавно украинский ювелирный бренд "Золотой Век" досрочно прекратил сотрудничество с певицей Настей Каменских, с которой сотрудничал с 2021 года. Украинские СМИ раскрыли, сколько певица могла от этого потерять.

Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Forbes.

Издание Forbes в публикации, которая доступна подписчикам, писало, что артистка могла получать от этого сотрудничества около 1 миллиона долларов в год. Точную сумму в компании не раскрывают, однако, по словам экспертов, которых цитирует издание, Настя Каменских "потеряла очень много денег".

Как известно, главной частью сотрудничества NK и "Золотого века" была большая наружная реклама: билборды с певицей стояли в большинстве городов Украины. Кроме того, Каменских участвовала в различных телевизионных и онлайн-кампаниях бренда.
 


Forbes рассекретил, сколько денег Насте Каменских могли платить за сотрудничество с "Золотым Веком" / Скриншот с сайта

Почему "Золотой Век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских?