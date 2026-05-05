Бритни Спирс вынесли приговор по делу о вождении в нетрезвом состоянии

В понедельник американская певица Бритни Спирс признала себя виновной по делу о вождении в нетрезвом состоянии. Так, 44-летняя поп-звезда избежала тюремного заключения.

Об этом сообщает The Guardian.

К теме Бритни Спирс обвиняют в вождении под действием алкоголя и наркотиков

Бритни Спирс обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поп-звезда не явилась в суд в округе Вентура, штат Калифорния. Присутствие певицы на заседании не было обязательным, поскольку ей предъявили обвинение только в совершении правонарушения легкой тяжести.

Окружной прокурор округа Вентура Эрик Насаренко подтвердил, что Спирс признала вину через адвоката, взяв на себя ответственность на "ранней стадии", и согласилась продолжать лечение.

Артистке назначат год условного испытательного срока. Она обязана пройти курс по предотвращению вождения в нетрезвом состоянии и оплатить штрафы, установленные штатом.

Напомним, что Бритни Спирс арестовали 4 марта после того, как правоохранители остановили ее, ведь заметили, что певица превысила скорость на своем BMW.

Калифорнийский дорожный патруль заявил, что женщина, вероятно, находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ее доставили в окружную тюрьму после прохождения тестов на трезвость.

На следующий день исполнительницу хитов Baby One More Time и Toxic освободили под залог. Через месяц Спирс добровольно обратилась в реабилитационный центр, сообщал журнал People.

Представитель поп-звезды назвал ее действия "абсолютно недопустимыми" и заявил, что этот инцидент должен стать "первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни".

Что известно о Бритни Спирс?

В конце 1990-х и в начале 2000-х годов Бритни Спирс была известна по хитам Baby One More Time, Oops! ... I Did It Again, Toxic и другими. Впоследствии ее психическое здоровье и злоупотребление наркотиками стали предметом спекуляций.

В 2007 году певицу видели с выбритой головой, а в начале 2008 ее дважды доставляли в больницу для принудительного психиатрического обследования.

Спирс попала под опеку отца, когда ей было 26. Он контролировал жизнь и финансы дочери. Судья прекратил опеку через 13 лет после того, как артистка заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли работать против воли, принуждали к медицинским обследованиям и реабилитации.