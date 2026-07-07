Брэд Питт со своей возлюбленной, которая младше его на 29 лет, вместе появились на свадьбе Тейлор Свифт

После примерно четырех лет отношений Брэд Питт и Инес де Рамон впервые "засветились" вместе в инстаграме. Фото влюбленных было сделано накануне свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая состоялась в Нью-Йорке.

Фотографии опубликовала стилист по прическам Лори Занолетти. Впоследствии Инес репостнула эти снимки в сторис. Таким образом, это стало первым совместным появлением влюбленных в ее инстаграм, ведь ранее она не публиковала фото актера в своем профиле, как пишет Page Six.

Как выглядели Брэд Питт и Инес де Рамон на свадьбе Тейлор Свифт?

Инес надела длинное полупрозрачное кружевное платье на тонких бретелях с открытой спиной. Оно облегает фигуру в верхней части, а к низу плавно расширяется. Девушка не перегружала образ украшениями. Дизайнер ювелирных украшений выбрала лишь небольшие серьги в форме капли и тонкое кольцо. Ее волосы были собраны в высокий хвост со слегка подкрученными концами, а макияж был выполнен в естественном стиле с акцентом на глаза.

Инес де Рамон / Фото из инстаграма Laurie Zanoletti

Тем временем 62-летний Питт надел черный костюм с галстуком-бабочкой, дополнив образ солнцезащитными очками и причесанными набок волосами.

Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото из инстаграма Laurie Zanoletti

Что известно об отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон?

Слухи об их романе появились в 2022 году. В том же году влюбленные вместе встретили Новый год.

Первый совместный выход пары в свет состоялся в сентябре 2024 года на Венецианском кинофестивале. Там тогда состоялась премьера фильма "Одинокие волки", где одну из главных ролей исполнил Брэд Питт.

По информации инсайдеров, Инес очень близка с семьей актера. В то же время источники утверждают, что влюбленные пока не планируют жениться.

Дело в том, что ранее и Брэд Питт, и Инес де Рамон уже были в браке. Актер был женат на Анджелине Джоли. Они прожили вместе около двух лет, а в 2016 году актриса подала на развод. Судебный процесс длился более восьми лет и завершился лишь в декабре 2024 года. У бывших супругов шестеро детей: Меддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен.

Инес де Рамон, в свою очередь, в 2019 году вышла замуж за актера сериала "Дневники вампира" Пола Уэсли. Однако после более чем трех лет брака они развелись в 2022 году.

Кстати, СМИ ранее утверждали, что Брэд Питт и Инес де Рамон живут вместе.