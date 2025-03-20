Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала новые фото актера и поздравила его с 70-летием
- 19 марта Брюс Уиллис отпраздновал свой 70-летний юбилей, а его дочь Таллула трогательно поздравила его в своей инстаграме, поделившись фотографиями с отцом.
- Таллула поделилась несколькими фото с отцом и мамой Деми Мур, с которой Брюс Уиллис был в браке с 1987 по 2000 год.
19 марта тяжелобольной Брюс Уиллис отпраздновал юбилей – 70 лет. Его дочь Таллула, которая родилась в браке актера с Деми Мур, трогательно поздравила отца с днем рождения.
В своем инстаграме Таллула опубликовала фото с отцом, пишет Show 24. На одной из фотографий Брюс Уиллис обнимает дочь.
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Он космонавт, герой со значком, дерзкий детектив с несравненными шутками – для меня было честью наблюдать, как все эти разные персонажи ожили и вошли в историю благодаря его врожденному духу и душе. Но на самом деле – это мой папа,
– написала Таллула.
Девушка добавила, что в детстве у нее часто спрашивали, как это, когда твой отец – Брюс Уиллис. Она заметила, что актер "выиграл долбанный джекпот жизни благодаря счастливому случаю, который он даже не мог объяснить".
И я люблю этого парня из Джерси, который расчесывал мои волосы в ванной и всегда следил, чтобы я стелила полотенце перед едой на его кровать, и который известен в нашем безопасном кругу близких как король кукурузных тортов. Годами я краснела, когда люди узнавали мое полное имя. Но я чертовски горжусь тем, что я Таллула Белль Брюс Уиллис,
– добавила она.
Таллула поделилась еще несколькими фото с отцом, на которых есть и ее мама – актриса Деми Мур.
Таллула, Деми Мур и Брюс Уиллис / Фото из инстаграма Таллулы:
Для справки! Брюс Уиллис и Деми Мур были в браке с 1987 до 2000 года. У них родилось три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллула Бель Уиллис.
Напомним, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, о чем в феврале 2023 года рассказала его жена Эмма Хеминг-Уиллис. Сначала актеру поставили диагноз афазия – нарушение речи.