Бывшая Цимбалюка: действительно ли Светлана Готочкина была участницей шоу "Холостяк"

Имя Светланы Готочкиной снова оказалось в центре внимания, когда ее бывший бойфренд Тарас Цимбалюк стал новым главным героем проекта "Холостяк". Ведь в сети обсуждали не только его участие в шоу, но и личную жизнь и не сложившиеся отношения.

На фоне завершения 14 сезона "Холостяка" и информации о том, что Цимбалюк и Готочкина все-таки встречались в 2025 году, пользователи вспомнили еще один малоизвестный факт. Правда ли, что Светлана Готочкина тоже участвовала в проекте "Холостяк", читайте далее в материале 24 Канала.

К слову "Мисс Украина" требует от СТБ вернуть 5 тысяч долларов после скандальных заявлений Цимбалюка

Кто такая Светлана Готочкина

Бизнесвумен Светлана Готочкина является владелицей ресторана Fish Fetish в Киеве. Также она является дизайнером – Светлана основала собственный бренд одежды GOT'S Label.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк познакомились в социальных сетях благодаря подруге. Сначала они переписывались, а потом долго говорили по телефону. Через месяц пара встретилась в Киеве. Светлана на несколько лет старше Тараса.



Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграма актера

В 2023 году бизнесвумен познакомилась с родителями актера, а в следующем году пара отпраздновала два года в отношениях. Но впоследствии в сети начало появляться множество слухов о том, что Тарас и Светлана разошлись.

Они больше не делились совместными фото и не комментировали личную жизнь. Осенью 2025 их разрыв подтвердился – тогда стало известно, что Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком".

Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции Show 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Светлана Готочкина – бывшая участница "Холостяка"

После завершения "Холостяка-14" в сети распространилась информация о том, что бывшая девушка Тараса Цимбалюка тоже участвовала в этом реалити-шоу. Это действительно так: об этом актер рассказывал еще несколько лет назад, когда встречался с Готочкиной.

Светлана участвовала в 4 сезоне шоу "Холостяк", когда главным героем был Константин Евтушенко. Девушка покинула проект после первой церемонии роз.



Светлана Готочкина на "Холостяке" / Скриншот с видео

Тарас Цимбалюк тогда делился, что время пошло Светлане на пользу.

Она помолодела лет на десять. Может это из будущего? Так она мне сама говорит: "Боже, посмотри, какой ужас",

– говорил актер.



Готочкина с Решетниками / Фото с ее фейсбука

Вместе ли Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина

Во время выхода шоу "Холостяк" и после его завершения ходило немало слухов о том, что Тарас Цимбалюк пошел на проект ради пиара, а в отношениях на самом деле находится со Светланой Готочкиной. Эту информацию подогревали шуточные сториз и появления на публике вместе.

В начале 2025 года бизнесвумен решила прояснить ситуацию и сообщила, что она и Тарас – не вместе. Однако в 2025 году они несколько раз сходились и расходились.

Но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями,

– написала Светлана Готочкина.

Дизайнер добавила, что хорошо относится к Тарасу и хотела бы с ним сохранить дружеские отношения.