Бывшая жена Дзидзьо беременна от успешного бизнесмена: что известно о новом избраннике Slavia

На днях бывшая жена Дзидзьо, певица Slavia, намекнула, что вскоре станет мамой. Также тогда она заинтриговала заявлениями об изменениях в личной жизни.

Теперь исполнительница подтвердила свою беременность и раскрыла, кто же является отцом будущего ребенка. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Slavia.

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Так, 11 марта певица посетила радио "Люкс ФМ", где пообщалась с ведущими о премьере нового трека "Девка с перцем".

В эфире Slavia подтвердила, что ждет первенца. В то же время отметила, что пол ребенка пока не знает.

Певица поделилась видео с этого визита на радио. В ролике можно увидеть и отца будущего ребенка.

Как оказалось, он снимался в клипе артистки на песню "Девка с перцем". В титрах к видеоработе указано, что мужчина из видео – украинский бизнесмен Андрей Павлюк.

Slavia – "Девка с перцем": смотрите видео онлайн

Певица также поделилась, что недавно пара провела почти месяц в Испании, где проходили съемки нового музыкального видео. Однако Slavia не раскрыла деталей того, как ее бойфренд смог уехать из Украины в условиях военного положения.

Что известно о новом избраннике Slavia

Андрей Павлюк уже имеет определенную популярность среди украинских зрителей благодаря участию в романтическом реалити-шоу "Наречена для папы" на телеканале СТБ в 2019 году. Согласно информации на сайте телеканала, Андрей родом из Житомира, но сейчас живет в Киеве.

Как оказалось, новый избранник Slavia является успешным предпринимателем. Андрей Павлюк занимает должность руководителя ООО "Экзито", которое специализируется на производстве топливных брикетов Nestro и деревянных домов. Кроме этого, он является директором ООО "Стар Берг", занимающейся экспортом изделий из натурального камня.

По его словам, он познакомился со своей первой женой в 20 лет, и в браке у них родился сын Аристарх. Основной причиной разрыва предыдущих отношений Андрей называл чрезмерную ревность. Тогда он также отмечал, что для него важно, чтобы его будущая избранница смогла наладить контакт с его сыном.

На страницах Андрея Павлюка в соцсетях можно увидеть совместные фотографии со Slavia, причем некоторые из них сделаны еще 2023 годом, что свидетельствует о длительных отношениях пары.

Для Slavia это будет первый ребенок после развода с Михаилом Хомой (DZIDZIO). Поклонники артистки активно поздравляют ее с новым этапом в жизни и ждут подробностей о ее новых отношениях.

Заметим, накануне стало известно, как Дзидзьо отреагировал на беременность экс-жены.