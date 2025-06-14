Дзидзьо публично обратился к бывшей жене после того, как она впервые стала мамой
- Бывшая жена Дзидзьо, SLAVIA, впервые стала мамой, родив сына 8 июня.
- Дзидзьо публично поздравил Ярославу с рождением ребенка, на что она уже ответила ему.
Бывшая жена Дзидзьо впервые стала мамой. Певец публично отреагировал на эту новость.
Михаил Хома поздравил Ярославу. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу SLAVIA.
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Так, SLAVIA опубликовала пост, где сообщила о рождении первенца. Дзидзьо оставил под публикацией комментарий.
Поздравляю с рождением малыша. Пусть дитятко будет благословенное и счастливое, а отцовство принесет вам много радости,
– написал певец.
Ярослав ему уже ответила: "Спасибо, Михась. Желаю и тебе почувствовать радость отцовства, когда придет лучшее время".
Для справки! SLAVIA родила сына 8 июня. Пока певица с любимым еще раздумывают над именем малыша. У них есть два варианта: Лев и Атлас.
Что известно об отношениях Дзидзьо и SLAVIA
Ярослава и Михаил Хома познакомились еще в студенческие годы, когда учились в музыкальном училище. Их брак длился 8 лет – пара поженилась в 2013 году. Однако в 2021-м они объявили о разводе. До этого артисты некоторое время жили отдельно. SLAVIA рассказывала, что они разошлись из-за того, что Дзидзьо слишком много времени уделял работе, а не семье.