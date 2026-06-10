Кристина Горняк официально избавилась от фамилии бывшего мужа

Бывшая жена Владимира Остапчука изменила свои паспортные данные. Она официально отказалась от фамилии шоумена.

Теперь Кристина Горняк вернула себе девичью фамилию. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

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В заметке она с юмором обратилась к своему будущему мужу.

Привет, любимый, если ты когда-то станешь в моей жизни, то давай сразу договоримся, что у тебя будет самая прекрасная жена в мире, очень заботливая, искренняя, открытая, улыбчивая, порядочная, и так далее, но фамилию мы оставим уже мою, девичью, без вот этих всяких изменений!

– написала Кристина Горняк.

Блогерша показала свидетельство о смене имени. На фото заметно, что ее фамилия официально изменилась.

"Ну что же, поздравляйте, наконец я снова официально Горняк! Хотя, ментально и в сердце я всегда ею и оставалась! И это замечательный знак, замечательный день и все прекрасно", – поделилась артистка.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Почему Кристина Горняк развелась с Остапчуком?

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились в 2020 году, но их брак распался через два года. Долгое время пара скрывала развод.

Однако после длительных споров бывших супругов на фоне их общего дома Кристина дала откровенное интервью.

По словам Горняк, одна из главных причин развода – поведение шоумена после употребления алкоголя. Она рассказала, что ее бывший муж не знал меры и терял контроль над поведением.