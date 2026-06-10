Тепер Христина Горняк повернула собі дівоче прізвище. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Після виїзду Остапчука з України: Горняк розповіла, що буде з їхнім понівеченим Росією будинком

У дописі вона з гумором звернулась до свого майбутнього чоловіка.

Привіт, коханий, якщо ти колись станешся в моєму житті, то давай одразу домовимось, що в тебе буде найпрекрасніша дружина у світі, дуже турботлива, щира, відкрита, усміхнена, порядна, і так далі, але прізвище ми залишимо вже моє, дівоче, без от цих всяких змін!

– написала Христина Горняк.

Блогерка показала свідоцтво про зміну імені. На фото помітно, що її прізвище офіційно змінилося.

"Ну що ж, вітайте, нарешті я знову офіційно Горняк! Хоча, ментально та в серці я завжди нею і залишалась! І це чудовий знак, чудовий день та і все чудово", – поділилась артистка.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Чому Христина Горняк розлучилась з Остапчуком?

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися у 2020 році, але їхній шлюб розпався через два роки. Тривалий час пара приховувала розлучення.

Однак після тривалих суперечок колишнього подружжя на тлі їхнього спільного будинку Христина дала відверте інтерв'ю.

За словами Горняк, одна з головних причин розлучення – поведінка шоумена після вживання алкоголю. Вона розповіла, що її колишній чоловік не знав міри і втрачав контроль над поведінкою.