Бывший работник заявил, что Эндрю тайно приводил женщин в Букингемский дворец
- Бывший работник королевской охраны заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приводил женщин в Букингемский дворец несколько раз в неделю.
- Эндрю был связан с Джеффри Эпштейном, а в новых файлах есть фото экспринца возле неизвестной женщины.
Экс-сотрудник королевской охраны сделал заявление в отношении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на фоне его связей с Эпштейном. Мужчина рассказал, что экс-сотрудник приводил женщин в Букингемский дворец.
Пол Пейдж с 1998 по 2004 год был офицером королевской охраны Скотленд-Ярда. После публикации новых документов по делу Эпштейна он решил обратиться в полицию, пишет The Daily Mail.
По словам бывшего офицера, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор несколько раз в неделю приводил женщин во дворец.
Другим работникам охраны "не разрешалось" знать имена девушек, которые его посещали. Важная деталь: если королева или герцог Эдинбургский принимали гостей после рабочего времени, работникам предоставляли их контакты.
Я связался с полицией долины Темзы по поводу Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и предложил им помощь в расследовании его деятельности. Я чувствую, что владею информацией, что может продвинуть расследование, и я обязан ею поделиться,
– сказал Пол Пейдж.
Мужчина добавил, что женщин проводили к Эндрю тайно. Это всегда происходило после закрытия дворца. В то время он, как и другие работники, не думали ничего плохого, ведь о преступной деятельности Эпштейна еще никто не знал.
Как бывший принц Эндрю связан с Эпштейном?
- Эндрю Маунтбеттен-Виндзор дружил и переписывался со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Его связывают с четырьмя женщинами, фигурирующими в его деле. В новых файлах, которые обнародовали в конце января, есть фото Эндрю на коленях у неизвестной женщины.
- Также The Telegraph сообщает, что одну из женщин и вероятных жертв Эпштейна доставили в Великобританию на самолете финансиста под кодовым именем "Миссис Виндзор".
- Одна из жертв Эпштейна, Вирджиния Джуффре, обвинила его в насилии. Женщина говорила, что пострадала от действий экс-бринца в 17 лет. Эндрю все отрицал. Вирджиния Джуффре покончила с собой в 2025 году.