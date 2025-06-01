После разрыва с Offset: Cardi B намекнула на новый роман
- Cardi B намекнула на роман с игроком в американский футбол Стефоном Диггсом, публикуя фото и видео с ним в Instagram.
- Слухи об их отношениях появились в феврале, когда их видели на вечеринке в Нью-Йорке, также звезды провели День святого Валентина вместе.
Рэп-исполнительница Cardi B намекнула на новый роман. Ее вероятный избранник – игрок в американский футбол Стефон Диггс.
Cardi B поделилась фото и видео ним в своем инстаграме, информирует Show 24. Однако не сделала официального заявления об отношениях с игроком команды "Нью-Ингленд Пэтриотс".
Смотрите также Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе показались на публике: милые фото пары
Cardi B опубликовала карусель с несколькими фото и видео в инстаграме. На одной из фотографий она обнимается со Стефоном Диггсом на палубе яхты. Как пишет Page Six, они праздновали День памяти в Майами в минувшие выходные.
Также рэп-исполнительница распространила видео, на котором танцует тверк рядом с Диггсом. Ролик довольно пикантного характера. Cardi B показалась в черном купальнике, а Стефон похлопал ее по ягодицам.
Звезда, кроме того, добавила фото с большими букетами роз.
Раздел 5... Привет, раздел шестой,
– написала Cardi B.
Слухи об отношениях Cardi B и Стефона Диггса появились в феврале, когда их видели на вечеринке в Нью-Йорке. Позже они провели День святого Валентина вместе. Недавно рэп-исполнительница и спортсмен посетили игру плей-офф НБА между командами "Бостон Селтикс" и "Нью-Йорк Никс", которая состоялась на "Мэдисон-сквер-гарден".
Что известно о личной жизни Cardi B
Ранее Cardi B находилась в длительных отношениях с рэпером Offset. Пара тайно поженилась в 2017 году и окончательно разорвала отношения в 2024 году.
В прошлом году Cardi B в третий раз стала мамой. Она и Offset воспитывают двух дочерей и сына.