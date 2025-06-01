После разрыва с Offset: Cardi B намекнула на новый роман

Рэп-исполнительница Cardi B намекнула на новый роман. Ее вероятный избранник – игрок в американский футбол Стефон Диггс.

Cardi B поделилась фото и видео ним в своем инстаграме, информирует Show 24. Однако не сделала официального заявления об отношениях с игроком команды "Нью-Ингленд Пэтриотс".

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Cardi B опубликовала карусель с несколькими фото и видео в инстаграме. На одной из фотографий она обнимается со Стефоном Диггсом на палубе яхты. Как пишет Page Six, они праздновали День памяти в Майами в минувшие выходные.

Cardi B и Стефон Диггс / Фото из инстаграма рэп-исполнительницы

Также рэп-исполнительница распространила видео, на котором танцует тверк рядом с Диггсом. Ролик довольно пикантного характера. Cardi B показалась в черном купальнике, а Стефон похлопал ее по ягодицам.

Звезда, кроме того, добавила фото с большими букетами роз.

Раздел 5... Привет, раздел шестой,

– написала Cardi B.

Слухи об отношениях Cardi B и Стефона Диггса появились в феврале, когда их видели на вечеринке в Нью-Йорке. Позже они провели День святого Валентина вместе. Недавно рэп-исполнительница и спортсмен посетили игру плей-офф НБА между командами "Бостон Селтикс" и "Нью-Йорк Никс", которая состоялась на "Мэдисон-сквер-гарден".

Что известно о личной жизни Cardi B