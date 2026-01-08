Скандал во Львове: инвесторы заявили о мошенничестве известного ресторатора Чада Зоратли

Чад Зоратли – руководитель ивент-агентства Night Ambassadors. В 2020 году открыл бар в центре Львова – People Place. Мужчина известен тем, что устраивал немало громких вечеринок, из-за чего получил прозвище – "ночной мэр Львова".

В ноябре 2025 года Анастасия Курило опубликовала сообщение в соцсетях, где обвинила Зоратли в долгах, пишет 24 Канал со ссылкой на Threads.

По словам девушки, она увидела в соцсетях ресторатора публикацию, где тот приглашал стать микроинвестором нового проекта – клуба ВРМ. Анастасия согласилась на предложение и инвестировала 3 тысячи евро.

Условия инвестирования включали: заем на год под проценты в валюте или же заем и долю в проекте. От доли девушка отказалась.

Анастасия Курило инвестировала 3 тысячи евро / Фото из соцсетей

Инвестор также указывает на нюансы во время коммуникации с Зортали.

Мужчина прислал сообщение с условиями инвестирования, где сначала не было указано пункта о процентах;

официального документа предоставлено не было;

предприниматель настаивал на срочном переводе денег на частную банковскую карту, а подписать расписку обещал уже после перевода денег;

Чад просил одолжить ему еще тысячу евро наличными, однако девушка отказалась.

Интересно, что перечисление денег состоялся на карту девушки Зортали – Анны Андрух.

Инвесторка вышла на связь с изданием ZAXID.NET, где рассказала другие детали дела.

"Меня насторожило, что он написал условия договора в личных сообщениях, а не прислал файлом как документ. В этих условиях был пункт о займе без процентов. Я сначала подумала, что это подделка, он сказал, что ошибся и переделал сообщение и сразу спросил, когда я могу прислать деньги. Когда я поняла, что что-то идет не по плану, захотела вернуть свои деньги обратно. Написала Чаду, он ответил и как будто договорились – мирно расходимся. Он обещал, что все вернет частями, записывал мне видео в телеграмме, говорил, что сейчас возникли некоторые проблемы, но я могу быть спокойна. Потом переносил сроки и вообще перестал выходить на связь. Я дала время до 31 октября и поняла, что без публичного освещения не получится", – рассказала Анастасия Курило.

Анастасия Курило просила вернуть инвестированные деньги / Фото из соцсетей

Расписка все же была подписана, и девушка считает, что она не имеет юридической силы, ведь написана от руки, а подпись стоит под именем Чад Ричард Зоратли.

Бизнес ресторатора записан на Джаратли Шади Рачида, а юридический адрес регистрации совпадает с пропиской бывшей жены Людмилы Розановой, известной как Люси Розанова.

Инвестор обратилась к адвокату, который посоветовал сначала написать бизнесмену претензионное письмо, а потом написала публичное сообщение с обвинениями.

Чад вышел на связь и предложил вернуть часть денег с условием, что девушка удалит пост. Предоставить расписку Зоратли отказался.

Сперва он вернул 1500 евро и сказал, что остальное отдаст до конца ноября. В декабре вернул еще 500 евро, а тысяча зависла, сроки постоянно переносились. Тогда я написала второй пост,

– поделилась Анастасия.

7 января бизнесмен вернул тысячу евро с просьбой удалить сообщения о нем, однако девушка отказалась это делать.

Позже оказалось, что Анастасия не единственная, кто имел финансовые дела с предпринимателем. К примеру, компания Fatsound Rental, которая отвечает за техническое оформление событий, поделилась своей историей. В 2025 году они занимались организацией фестиваля "Звездопад". Чад Зоратли задолжал им 182,5 тысячи гривен.

После выполненной работы по организации фестиваля, стороны договорились о рассрочке оплаты до конца сентября и поддержке нового клуба Зоратли BPM и будущего фестиваля "Звездопад" в 2026 году.

В заявлении компании говорится, что они получили примерно половину суммы, а компания-партнер не получила ничего.

В сентябре Fatsound Rental помогла с открытием клуба ВРМ. Последняя оплата от Чада была в октябре, а после этого не выходил на связь. Там добавили, что Зоратли задолжал и другим подрядчикам за фестиваль "Звездопад", среди них и компания Black Rental, которая заявила о 32 тыс. грн долга.

Чад Зоратли отреагировал на скандал

Сначала бизнесмен архивировал сообщения в своих соцсетях и изменил аватарку в инстаграме на черный фон. Несколько часов назад опубликовал сообщение с объяснениями. Мужчина заявил, что никогда не говорить публично на финансовые темы, но на этот раз "была перейдена черта".

Он объяснил, что ему оказали финансовую помощь для ВРМ, и все средства пошли в реализацию проекта. Позже по неизвестным причинам попросили вернуть средства.

Половину суммы вернул сразу, вторую половину мы договорились закрыть до Нового года. Так, была задержка на несколько дней, прошу прощения за это,

– отметил предприниматель.

Чад отмечает, что неправильно называть эту ситуацию мошенничеством, ведь не было ни исчезновения, ни кражи, ни отказа от ответственности.

Мужчина подтверждает, что его коммуникация была неидеальной.

Зоратли также рассказал, что имеет проблемы со здоровьем и только сегодня (то есть 7 января – 24 Канал) вышел из больницы. Он написал Насте и замечает, что эта история для него завершена.

Чад Зоратли отреагировал на скандал / Фото из соцсетей

В конце сообщения предприниматель отметил, что продолжает работать и все закроет (вероятно речь идет о долгах – 24 Канал).