Бывшая девушка Тараса Цимбалюка призналась, что не ожидала такого активного отдыха в Таиланде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-сториз Готочкиной.

К слову Бывшая Цимбалюка Светлана Готочкина была участницей шоу "Холостяк"

Светлана Готочкина опубликовала фото с Lotus Arena в Таиланде, где люди собрались ожидать концерта. Бизнесвумен выставила опрос с предложение угадать, на чье выступление она пришла: Ивана Дорна, россиянки Земфиры или Светланы Лободы.



Светлана Готочкина пришла на концерт / Фото из инстаграм-сториз

Как оказалось, это был концерт Лободы. Певица исполняла свои русскоязычные хиты, ведь не чурается языка страны-агрессора после нескольких лет полномасштабного вторжения. Светлана Готочкина показала ролик, как подпевает под эти треки.

В караоке никогда не пою, потому что нет голоса, но на концертах обожаю это делать,

– поделилась Готочкина.

Светлана Готочкина на концерте Лободы: видео

Что известно об отношениях Светланы Готочкиной и Тараса Цимбалюка?