Бывшая девушка Тараса Цимбалюка призналась, что не ожидала такого активного отдыха в Таиланде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-сториз Готочкиной.
К слову Бывшая Цимбалюка Светлана Готочкина была участницей шоу "Холостяк"
Светлана Готочкина опубликовала фото с Lotus Arena в Таиланде, где люди собрались ожидать концерта. Бизнесвумен выставила опрос с предложение угадать, на чье выступление она пришла: Ивана Дорна, россиянки Земфиры или Светланы Лободы.
Светлана Готочкина пришла на концерт / Фото из инстаграм-сториз
Как оказалось, это был концерт Лободы. Певица исполняла свои русскоязычные хиты, ведь не чурается языка страны-агрессора после нескольких лет полномасштабного вторжения. Светлана Готочкина показала ролик, как подпевает под эти треки.
В караоке никогда не пою, потому что нет голоса, но на концертах обожаю это делать,
– поделилась Готочкина.
Светлана Готочкина на концерте Лободы: видео
Что известно об отношениях Светланы Готочкиной и Тараса Цимбалюка?
- Пара познакомилась в соцсетях и начала встречаться в 2022 году. В течение двух лет они делились совместными фото, познакомились с родными и проводили много времени вместе. Однако в конце 2024 года пошли слухи об их разрыве.
- В 2025 году Тарас Цимбалюк стал главным героем шоу "Холостяк". Как актер признался для интервью Okay Eva, он пошел на проект в том числе и потому, что искал способ отвлечься от болезненного разрыва и сконцентрироваться на чем-то другом.
- Сама Светлана Готочкина сообщила, что они с Тарасом несколько раз сходились и расходились в 2025 году. Однако сейчас их отношения завершены.