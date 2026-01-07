Колишня дівчина Тараса Цимбалюка зізналась, що не очікувала такого активного відпочинку в Таїланді. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіз Готочкіної.
До слова Колишня Цимбалюка Світлана Готочкіна була учасницею шоу "Холостяк"
Світлана Готочкіна опублікувала фото з Lotus Arena у Таїланді, де люди зібралися очікувати на концерт. Бізнесвумен виставила опитування з пропозицію вгадати, на чий виступ вона прийшла: Івана Дорна, росіянки Земфіри чи Світлани Лободи.
Світлана Готочкіна прийшла на концерт / Фото з інстаграм-сторіз
Як виявилося, це був концерт Лободи. Співачка виконувала свої російськомовні хіти, адже не цурається мови країни-агресора після кількох років повномасштабного вторгнення. Світлана Готочкіна показала ролик, як підспівує під ці треки.
У караоке ніколи не співаю, тому що немає голосу, але на концертах обожнюю це робити,
– поділилась Готочкіна.
Світлана Готочкіна на концерті Лободи: відео
Що відомо про стосунки Світлани Готочкіної й Тараса Цимбалюка?
- Пара познайомилась у соцмережах та почала зустрічатися у 2022 році. Упродовж двох років вони ділилися спільними фото, познайомилися з рідними та проводили чимало часу разом. Однак наприкінці 2024 року пішли чутки про їхній розрив.
- У 2025 році Тарас Цимбалюк став головним героєм шоу "Холостяк". Як актор зізнався для інтерв'ю Okay Eva, він пішов на проєкт зокрема й через те, що шукав спосіб відволіктися від болісного розриву та сконцентруватися на чомусь іншому.
- Сама Світлана Готочкіна повідомила, що вони з Тарасом кілька разів сходились і розходились у 2025 році. Однак зараз їхні стосунки завершені.