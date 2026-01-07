Колишня дівчина Тараса Цимбалюка зізналась, що не очікувала такого активного відпочинку в Таїланді. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіз Готочкіної.

До слова Колишня Цимбалюка Світлана Готочкіна була учасницею шоу "Холостяк"

Світлана Готочкіна опублікувала фото з Lotus Arena у Таїланді, де люди зібралися очікувати на концерт. Бізнесвумен виставила опитування з пропозицію вгадати, на чий виступ вона прийшла: Івана Дорна, росіянки Земфіри чи Світлани Лободи.



Світлана Готочкіна прийшла на концерт / Фото з інстаграм-сторіз

Як виявилося, це був концерт Лободи. Співачка виконувала свої російськомовні хіти, адже не цурається мови країни-агресора після кількох років повномасштабного вторгнення. Світлана Готочкіна показала ролик, як підспівує під ці треки.

У караоке ніколи не співаю, тому що немає голосу, але на концертах обожнюю це робити,

– поділилась Готочкіна.

Світлана Готочкіна на концерті Лободи: відео

Що відомо про стосунки Світлани Готочкіної й Тараса Цимбалюка?