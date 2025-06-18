Выглядела роскошно: королева Камилла сопровождала мужа на открытии конных скачек

Король Чарльз III и королева Камилла посетили открытие конных скачек Royal Ascot. Это уже не первый выход королевской четы в свет за последние дни.

К королю и королеве присоединились принцесса Анна, ее сын Питер Филлипс и его девушка Гарриет Сперлинг. Также присутствовал писатель Энтони Горовиц, пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Король Чарльз III появился в сером костюме-тройке и черной шляпе-цилиндре. Королева Камилла выбрала светло-зеленое платье-пальто от Dior и шляпу от Philip Treacy, обула туфли на низком каблуке. Свой образ она дополнила брошью в виде сердца с бриллиантом Cullinan и колье, а в руках держала клатч.

Среди гостей, которые присоединились к Чарльзу III и Камилле на обеде, прошедшем в Виндзорском замке, были принц Фейсал бин Салман Аль Сауд, подруга королевы леди Кэсви и ее сестра Аннабель Эллиот.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото Getty Images

Королева Камилла на Royal Ascot / Фото Getty Images

Ожидается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям позже появятся на конных скачках, которые, кстати, завершатся на день рождения наследника британского престола – 21 июня. Король должен присутствовать на всех пяти днях.

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