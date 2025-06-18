Выглядела роскошно: королева Камилла сопровождала мужа на открытии конных скачек
- Король Чарльз III и королева Камилла посетили открытие конных скачек Royal Ascot вместе с другими членами королевской семьи и писателем Энтони Горовицем.
- Король Чарльз III и королева Камилла были одеты в изысканные наряды, а на обеде в Виндзорском замке к ним присоединились принц Фейсал бин Салман Аль Сауд и другие гости.
Король Чарльз III и королева Камилла посетили открытие конных скачек Royal Ascot. Это уже не первый выход королевской четы в свет за последние дни.
К королю и королеве присоединились принцесса Анна, ее сын Питер Филлипс и его девушка Гарриет Сперлинг. Также присутствовал писатель Энтони Горовиц, пишет Show 24 со ссылкой на People.
Кстати Кейт Миддлтон очаровала изысканным образом на церемонии Ордена Подвязки
Король Чарльз III появился в сером костюме-тройке и черной шляпе-цилиндре. Королева Камилла выбрала светло-зеленое платье-пальто от Dior и шляпу от Philip Treacy, обула туфли на низком каблуке. Свой образ она дополнила брошью в виде сердца с бриллиантом Cullinan и колье, а в руках держала клатч.
Среди гостей, которые присоединились к Чарльзу III и Камилле на обеде, прошедшем в Виндзорском замке, были принц Фейсал бин Салман Аль Сауд, подруга королевы леди Кэсви и ее сестра Аннабель Эллиот.
Ожидается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям позже появятся на конных скачках, которые, кстати, завершатся на день рождения наследника британского престола – 21 июня. Король должен присутствовать на всех пяти днях.
Последние выходы Чарльза и Камиллы
На днях в Лондоне прошел Trooping the Colou, который посетили король Чарльз III и королева Камилла. Среди присутствующих также были Кейт Мидлтон и принц Уильям с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.
16 июня состоялась церемония вручения Ордена Подвязки. Королевская семья появилась на службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.