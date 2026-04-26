Ирина Билык с болью вспомнила день Чернобыльской катастрофы

Проходит 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Украинская певица Ирина Билык поделилась болезненными воспоминаниями из того периода.

На момент Чернобыльской катастрофы Ирине Билык было 16 лет. Она призналась, что до сих пор помнит день 26 апреля 1986 года, о чем рассказала на своей странице в инстаграме.

Мама закрывает занавески. Папа говорит, что, возможно, все будет хорошо и облако радиации нас обойдет. Я смотрю в окно и думаю: неужели это действительно так страшно, какая-то там радиация?

– вспомнила певица.

На второй день после трагедии Ирину и ее брата вывезли из Киева в Херсон, где их приняла тетя.

"Школьные экзамены я не сдавала. Как и моя одноклассница Аня, нас только двоих родители вывезли из Киева. С нас даже смеялись, что мы "сбежали". Но родители просто делали все возможное, чтобы мы жили", – призналась Билык.

Ирина Билык рассказала, что на Чернобыльской атомной электростанции работал ее родной дядя. Со временем ему отказали ноги, а потом он ушел из жизни. Артистка выразила благодарность всем героям, которые спасали людей ценой собственной жизни. И призвала помнить об этой дате.



Ирина Билык / Фото из инстаграма Ирины Билык

Отметим, также воспоминаниями поделилась Катя Осадчая. На момент катастрофы ей было всего 2 года. Тогда мама забрала ее к родственникам в Купянск – они провели там все лето.

Что известно о Чернобыльской трагедии?

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел двойной взрыв. Он разрушил активную зону реактора.

В результате в атмосферу попало колоссальное количество радиоактивных веществ. Облако пронеслось над Украиной, Беларусью и странами Европы.

В течение первых дней советская власть пыталась скрыть масштабы катастрофы. Лишь через несколько дней началась массовая эвакуация.