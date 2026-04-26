На момент Чернобыльской катастрофы Ирине Билык было 16 лет. Она призналась, что до сих пор помнит день 26 апреля 1986 года, о чем рассказала на своей странице в инстаграме.

Мама закрывает занавески. Папа говорит, что, возможно, все будет хорошо и облако радиации нас обойдет. Я смотрю в окно и думаю: неужели это действительно так страшно, какая-то там радиация?

– вспомнила певица.

На второй день после трагедии Ирину и ее брата вывезли из Киева в Херсон, где их приняла тетя.

"Школьные экзамены я не сдавала. Как и моя одноклассница Аня, нас только двоих родители вывезли из Киева. С нас даже смеялись, что мы "сбежали". Но родители просто делали все возможное, чтобы мы жили", – призналась Билык.

Ирина Билык рассказала, что на Чернобыльской атомной электростанции работал ее родной дядя. Со временем ему отказали ноги, а потом он ушел из жизни. Артистка выразила благодарность всем героям, которые спасали людей ценой собственной жизни. И призвала помнить об этой дате.



Отметим, также воспоминаниями поделилась Катя Осадчая. На момент катастрофы ей было всего 2 года. Тогда мама забрала ее к родственникам в Купянск – они провели там все лето.

Что известно о Чернобыльской трагедии?

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел двойной взрыв. Он разрушил активную зону реактора.

В результате в атмосферу попало колоссальное количество радиоактивных веществ. Облако пронеслось над Украиной, Беларусью и странами Европы.

В течение первых дней советская власть пыталась скрыть масштабы катастрофы. Лишь через несколько дней началась массовая эвакуация.