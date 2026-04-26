На момент Чорнобильської катастрофи Ірині Білик було 16 років. Вона зізналась, що досі пам'ятає день 26 квітня 1986 року, про що розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Мама зачиняє фіранки. Тато каже, що, можливо, все буде добре і хмара радіації нас омине. Я дивлюся у вікно й думаю: невже це справді так страшно, якась там радіація?

– пригадала співачка.

На другий день після трагедії Ірину та її брата вивезли з Києва до Херсону, де їх прийняла тітка.

"Шкільні екзамени я не складала. Як і моя однокласниця Аня, нас лише двох батьки вивезли з Києва. З нас навіть сміялися, що ми "втекли". Але батьки просто робили все можливе, щоб ми жили", – зізналась Білик.

Ірина Білик розповіла, що на Чорнобильській атомній електростанції працював її рідний дядько. З часом йому відмовили ноги, а потім він пішов з життя. Артистка висловила вдячність всім героям, які рятували людей ціною власного життя. Та закликала пам'ятати про цю дату.



Ірина Білик / Фото з інстаграму Ірини Білик

Зазначимо, також спогадами поділилась Катя Осадча. На момент катастрофи їй було всього 2 роки. Тоді мама забрала її до родичів у Куп'янськ – вони провели там все літо.

Що відомо про Чорнобильську трагедію?

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався подвійний вибух. Він зруйнував активну зону реактора.

Унаслідок цього в атмосферу потрапила колосальна кількість радіоактивних речовин. Хмара пронеслася над Україною, Білоруссю та країнами Європи.

Упродовж перших днів радянська влада намагалася приховати масштаби катастрофи. Лише через кілька днів почалась масова евакуація.