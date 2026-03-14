Билык с самого детства занималась музыкой, а также танцами и классическим балетом. Выступала в детском песенном ансамбле "Солнышко", участвовала в теле- и радиопрограммах, пишет 24 Канал.

Начало карьеры

В 1993 году Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиэра. Она училась по специальности "Эстрадный вокал". Позже поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств.

В 1989 году певица приняла участие в фестивале "Червона рута". В 1990 году в Виннице проходил фестиваль "Весенние надежды", где Билык познакомилась со своим будущим продюсером и избранником Юрием Никитиным, а также с Георгием Учайкиным и Жаном Болотовым, с которыми создала группу "Этот дождь надолго".

Молодые Никитин и Билык / Фото из инстаграма продюсера

Дебютный альбом Билык выпустила в 1990-м году. Он получил название "Куковала кукушка". Уже через четыре года выходит второй альбом артистки – "Я расскажу", который принес ей популярность.

В 1995 году Ирина презентовала альбом "Новая", в который в частности вошла популярная песня "Ты мой". Певица отправилась в концертный тур с одноименным названием, в рамках которого состоялось большое шоу в Национальном дворце "Украина", которое собрало аншлаг. В 1996 году Билык стала заслуженной артисткой Украины.

В 1997 году артистка отправилась во всеукраинский тур "Так просто", который охватил 25 крупных городов. В рамках тура в апреле прошло два шоу в Национальном дворце "Украина".

В том же году Билык представила альбом "Краски", который стал довольно успешным. В сборник вошли такие популярные песни, как "Одинокая" и "А я плыву". В 2000-х годах певица пробует выйти за иностранный рынок. Она выпустила альбом Biłyk, который записала на польском языке, однако особого внимания он не получил.

Переход на русский язык

В 2004 году Ирина Билык неожиданно перешла на русский язык. Она создала русскоязычный альбом "Любовь. Яд", который получил статус "платинового". В сборник вошли песни "Помнить", "Снег", "Любовь. Яд" и другие.

В интервью "Главкому" Константин Гнатенко, который написал ряд песен для артистки, объяснил, почему она записала альбом на русском языке.

Вы знаете, я когда-то говорил с Эль Кравчуком об этом. Кстати, у него русскоязычных песен почти нет. Он объясняет это так: если ты пел на русском – это был единственный способ хоть куда-то попасть. Потому что с украинскими вообще нельзя было пробиться никуда, их никто не брал, никто не хотел и слушать, только надо было на русском. У Иры на тот момент уже был ребенок и надо было тоже жить. Поверьте мне, не от добра это делалось, когда она на русском начала петь,

– отметил он.

В 2008 году Билык получила звание "Народная артистка Украины", однако продолжала петь на русском. В 2014 году она завершила сотрудничество с Юрием Никитиным.

Я люблю, чтобы занимались только мной. А Юра почему-то имеет много своих планов и проектов. Я этого не поняла и решила, что мне уделяется мало времени, мало внимания, мало минут по телефону... Вообще, капризная я женщина,

– говорила певица в программе "Светская жизнь".

Начало полномасштабного вторжения и возвращение к украиноязычному репертуару

Ирина Билык осудила российское полномасштабное вторжение в Украину. Певица рассказывала, что в ее доме под Киевом почти месяц жили оккупанты.

В творчестве она вернулась к украинскому языку. В частности, перевела свои хиты "Мы будем вместе", "Снег", "Девочка", "Нас нет". Также Билык выпустила новые треки.

Кстати в сентябре 2025 года артистка сообщила, что Юрий Никитик передал ей права на песни. Билык стала владелицей своего музыкального каталога. Певица назвала такой поступок продюсера "благородным".

Личная жизнь

Ирина Билык и Юрий Никитин 8 лет прожили в гражданском браке, так и не узаконив отношения официально. Дело в том, что певица хотела детей, а вот продюсер был сосредоточен на карьере.

Юрий Никитин и Ирина Билык / Фото из инстаграма продюсера

После расставания с Никитиным Билык закрутила роман с моделью Андреем Оверчуком. Они даже обвенчались. В 1999 году у пары родился сын Глеб, однако уже через два года влюбленные разошлись.

Он изменял мне. Он и сейчас живет с девушкой, с которой изменял мне. Я со всеми общаюсь, контролирую, чтобы папа надолго не пропадал. И я думаю, он редко видится с сыном, мало помогает. Это его право, я не обижаюсь,

– рассказывала Ирина в 2020 году.

Ирина Билык и Андрей Оверчук / Фото из личного архива певицы

Бурная история любви была у Ирины Билык и Дмитрия Коляденко. Отношения между знаменитостями завязались в 2003 году, и это были настоящие итальянские страсти.

В интервью изданию "Гордон" певица рассказывала, что в отношениях с хореографом были скандалы. Коляденко даже избивал женщину, из-за чего приезжала полиция. По словам Билык, он сильно ее ревновал.

Дмитрий резал картины, хватал меня за волосы. Юрко Никитин предложил выйти замуж, подарил обручальное кольцо. Когда я отказалась, он забрал его. Если бы в моей жизни не случились эти драмы, мне бы никогда не удалось написать столько песен,

– признавалась Ирина.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из инстаграма певицы

Коляденко неоднократно делал Билык предложение, однако в официальном браке пара не была. В 2006 году они разошлись. Тогда хореограф продал обнаженные фото певицы изданию "Папарацци" за 10 тысяч долларов. Однако после инцидента артисты помирились. В ноябре 2025 года Ирина говорила, что они не общаются.

В 2007 году Билык приняла участие во 2 сезоне талант-шоу "Танцы со звездами", где ее партнером был младший на 15 лет Дмитрий Дикусар. Так, между знаменитостями закрутился роман.

Танцор и певица поженились в том же году в Рио-де-Жанейро, однако в Украине их брак не был действительным. Уже в 2010 году Билык объявила о расставании с Дикусаром.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото из сети

Единственный официальный муж Ирины Билык – российский фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. В 2015 году благодаря суррогатному материнству у супругов появился сын Табриз.

В 2021 году Билык и Ахмадов развелись. Сначала артистка говорила, что брак не удалось сохранить из-за расстояния, ведь она жила в Украине, а муж – в России, а потом поделилась:

"Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком 5 – 10 лет и ты уже другой, и муж немножко другой. Может поэтому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое ощущение, первые моменты".

Ирина Билык и Аслан Ахмадов с сыном / Фото из инстаграма певицы

Где сейчас и чем занимается Ирина Билык?

Ирина Билык проживает в Украине и продолжает заниматься музыкой. Например, сейчас певица находится в туре по украинским городам, а в прошлом году отыграла три юбилейных концерта во Дворце "Украина".

В декабре 2025 года Билык выпустила обновленную версию песни "Франсуа", которая вошла в альбом 1996 года "Так просто". Она перепела композицию вместе с Кристиной Соловий.

