За кулисами "Червоной руты": искренний разговор с создателями и актерами мюзикла о Владимире Ивасюке

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Год назад во Львове состоялась премьера мюзикла о жизни и творчестве гениального украинского композитора Владимира Ивасюка. Уже год "Червона рута" собирает аншлаги.

"Червона рута" – не просто мюзикл, а настоящее путешествие во времени. Этот спектакль оживляет легенду, разрывает шаблоны и рассказывает знакомую историю по-новому: смело, с чувствами, с большой любовью к песне и жизни.

Все это актеры реализуют на сцене Национального театра имени Марии Заньковецкой. Кажется, будто на 3 часа мир замирает, а каждый из актеров не играет, а сполна проживает жизнь своего героя.

Накануне одного из спектаклей журналисты Show24 побывали за кулисами. Нам удалось не только увидеть, как артисты готовятся к очередному выходу на сцену, но и пообщаться о важности таких театральных работ для современной Украины. Эксклюзивный репортаж из-за кулис "Червоної рути" – читайте и смотрите дальше.

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Какие актеры сыграли роль Ивасюка в "Червоній руті"

Песни Владимира Ивасюка стали частью украинской идентичности, музыкальным кодом нашей нации. Мюзикл об Ивасюке сейчас является диалогом поколений, в котором молодые актеры говорят с теми, кто помнит "Червону руту" еще с винилов.

Спектакль разворачивается ярко, динамично: романтические сцены сменяются драматическими, а каждый музыкальный номер – это исповедь героя перед сотнями зрителей в зале. Танцы, игра света, вокальные партии – всем этим стремятся к одному: вызвать мурашки по коже. И они неоднократно появляются в течение этого 3-часового путешествия во времена, когда жил и творил Владимир Ивасюк.

Каждая сцена "Червоної рути" – произведение искусства. Однако одним из самых чувственных моментов является конец первого действия, когда София Ротару зовет Ивасюка поехать в Москву, а он понимает, что больше всего стремится вернуться в Кицмань.

Я видел эту сцену уже около 40 раз, но каждый раз она по-новому трогает и умиляет,

– говорит актер Артем Слюсаренко, который сыграл молодого Ивасюка.

Репетиция песни "Червона рута": смотрите видео онлайн

Для Артема это первая работа в театре, однако у актера слишком мало хронометража, чтобы полностью проникнуться этой ролью и показать зрителям максимум эмоций. Слюсаренко появляется только в первой части спектакля, которая разворачивается очень быстро.

За эти полчаса сложно психологически погрузиться в персонажа. Я пытаюсь это сделать, но, мне кажется, что больше психологической работы, погружения в проблемы, происходит уже тогда, когда на сцену выходит Марк – взрослая версия Ивасюка,

– говорит Артем.

Марка Дробота украинцы знают в основном благодаря ролям в телесериалах, однако роль Владимира Ивасюка – первая работа Марка в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. Актер признался, что хотел сыграть эту роль еще тогда, когда только услышал, что режиссер Максим Голенко будет работать над спектаклем об Ивасюке.

Я сам попросился на эту работу. Можно сказать, что выпросил ее. Тогда Максим еще не знал, в каком театре будет ставить "Червону руту". Но уже тогда я был уверен, что должен там быть. И очень благодарен Максиму, что он остановился именно на мне, это очень приятно,

– поделился Дробот.

Марк Дробот на репетиции "Мила моя": смотрите видео онлайн

Марк признается, что у него такое ощущение, будто Ивасюк – часть его семьи. И история "Червоної рути" цепляет с первой минуты и до финальных аплодисментов зрителей. А роль Ивасюка пока Дробот считает самой значительной в своей карьере.

"Он создан Богом. Вот и все. Потому что все, что он делал, он делал с огромной любовью. И так должно быть. Творческие люди должны делать все с любовью. Если мы начинаем не быть актерами, а казаться ими, это уже не о профессии. Это о каких-то личных видениях, о самом себе. Я очень не люблю, когда говорят, что ты должен служить театру. Нет. Ты должен служить профессии", – подытожил артист.

Актриса Диана Каландаришвили о роли Люди – любимой Ивасюка

Роль любимой Володи – Люди – в мюзикле исполняет харьковчанка Диана Каландаришвили. За кулисами девушка призналась, что углубилась в свою персонажку, пыталась сполна пережить то, что чувствовала Люда к Ивасюку.

Это могло быть что-то настоящее и сильное, на всю жизнь. Но в то время, когда Люди была сосредоточена на любви к Володе,

– поделилась Диана.



Диана Каландаришвили за кулисами "Червоной руты" / Фото 24 Канала

Почему "Червона рута" невозможна без Софии Ротару

Еще одной определяющей фигурой в жизни Владимира Ивасюка была София Ротару, которую в "Червоной руте" играет заслуженная артистка Украины Наталья Полищук-Московец. Сейчас в обществе сложилось неоднозначное отношение к Ротару из-за ее молчаливой позиции во время полномасштабной войны, однако без нее рассказать о жизни Ивасюка – невозможно.

"Мы должны осознавать, что зарождение дуэта Ивасюка и Ротару породило ту славу и память, которые есть до сих пор. Возможно, без этого тандема Ивасюк не прозвучал бы так, каким мы знаем его сейчас. Знаю, что, глядя сквозь призму настоящего, отзывы о Софии есть разные, но стараюсь не обращать внимания на негатив. Стараюсь просто выполнять свою работу, чтобы в контексте спектакля все было так, как должно быть", – рассказала Наталья.

В "Червоній руті" есть момент, когда Наталья выполняет несколько фраз знаменитой "Хуторянки" на русском языке. Актриса говорит, что долго спорила об уместности этого хода с режиссером Максимом Голенко. И в конце концов оба пришли к согласию, что для раскрытия образа Ротару, этот момент должен был быть. Так же как получение перстня от Ивасюка на прощание.

И это цепляет, это вызывает эмоции. Значит, это правильно и этот ход был удачным,

– подытожила Наталья.

Наталья Полищук-Московец на репетиции "Водограя": смотрите видео онлайн

"Я уверена, что в этом спектакле каждый найдет что-то свое. Познает себя в определенных ситуациях, в очередной раз увидит несправедливость. Возможно тот, кто имел еще какие-то положительные мысли относительно наших соседей, навсегда уничтожит их. Каждый спектакль – неповторимый, другой. Это не кино, которое можно переснять. Есть спектакли, когда зал аплодирует практически после каждой картины или песни. Есть, когда люди реагируют на шутки, смеются. Есть, когда сидят молча и в конце взрываются аплодисментами, "Червоной рутой". Связь между зрителями и актерами на спектакле – это настоящая магия. И ее лучше один раз увидеть, чем много рассказывать", – подытожила актриса.

Песня "Водограй" в спектакле "Червона рута": смотрите видео онлайн

С какой целью режиссер Максим Голенко поставил "Червону руту"

"Червона рута" – первый спектакль режиссера Максима Голенко в должности директора театра имени Марии Заньковецкой. Мужчина признался, что хотел сначала поставить что-то такое, что объединит театр со зрителями. Тогда к нему попал сценарий "Червоної рути", который написала одна из лучших драматургов современности – Наталья Ворожбит.

Он вложил в этот мюзикл всю душу. Его режиссура – выдержанная, точная, без излишеств, но с полной отдачей. Главный акцент в каждом действии не на форме, а на ощущениях, которые возникают во время просмотра.

Мы сделали очень динамичную историю, в которой сразу несколько финалов. И после каждого финала зритель думает, что это конец, но нет. Кроме этого, этот спектакль очень патриотический. После него люди донатят в несколько раз больше. "Червона рута" действительно объединяет и это не может не радовать,

– говорит Максим Голенко.

"Червона рута" в исполнении актеров театра Марии Заньковецкой: смотрите видео онлайн

Сейчас "Червону руту" можно увидеть не только во Львове, но и в других украинских городах. В то время, когда Россия пытается уничтожить все украинское, наши художники знакомят общество с украинским искусством: современным, качественным, драйвовым. Таким, что возрождает веру в нашу победу.

В зале, где ставят "Червону руту", никогда не остается равнодушных – каждый выходит из этого спектакля немного другим, немного живее. В этом мюзикле не надо искать смысла, потому что он сам тебя находит. В песнях, которые уже стали народными. Во взглядах актеров, в трепетах голосов. В простой, щемящей истине: любовь, как и музыка, не имеет времени, она всегда уместна.

Если вы еще не успели посмотреть "Червону руту" вживую, то скорее выбирайте дату и покупайте билеты. Запланируйте хороший летний вечер вместе с актерами театра имени Марии Заньковецкой.