Конфликт между Волошиным и Анатолием Анатоличем набирает обороты: блогер-беглец ответил

На днях украинский шоумен резко высказался на тему того, что незаконно выехавший из Украины блогер анонсировал выпуск трека о том, как он скучает по дому. Волошин решил не молчать и попытался скомпрометировать мужчину.

Александр якобы нашел "компромат" на шоумена, выложив в сторис скриншот сообщения Анатолия Анатолича с 2023 года, где тот находился в США, пишет Show24.

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Скриншот, который распространил Волошин, подписал так: "Тип выезжает в Америку с очень важной миссией – снять интервью! Воин и патриот".

Александр Волошин обвинил Анатолия Анатолича в выезде за границу / Скриншот издания "Апостроф"

Шоумен решил лично помочь беглому блогеру с расследованием. Он отметил, что пересекает границу Украины на законных основаниях и не прикрывается волонтерством через систему "Шлях".

Саш, я тебе сейчас помогу. Я был в США за последние три года раз восемь, потому что я вел все благотворительные Big Money: в Майами, Нью-Йорке, Атланте. Также вел Big Money в Варшаве, два или три, я не помню. С одного из них было собрано 17 млн гривен на FPV-дроны. И за что я не получил гонорар, кстати, Саш. Но ты немножко путаешь. Потому что я прошел ВВК, я стою на учете и у меня есть официальная отсрочка от службы, потому что я многодетный отец. Я по "Пути" в Мексику не выезжал отдыхать. Ты немного путаешь. А в США действительно ездил снимать фильм про украинцев в IT, и концерты вел. Но с*баться по "Шляху" и работать – это разные вещи,

– высказался Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич ответил Волошину / Скриншот издания "Апостроф"

Что известно о треке Александра Волошина

Блогер в своем инстаграме сообщил, что 24 февраля выйдет его песня "Ненько".

Отрывки из трека не очень понравились публике, в частности, шоумену Анатолию Анатоличу.

Отрывок из песни Александра Волошина

Що ти, як ти моя Ненько?

Чому мій дім від мене так далеко

Чому життя моє немов лелека

Чому глядеш у небокрай?

Молитись за мене не забувай, пам'ятай