Олександр нібито знайшов "компромат" на шоумена, виклавши в сторіс скриншот допису Анатолія Анатоліча з 2023 року, де той перебував у США, пише Show24.
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Скриншот, який поширив Волошин, підписав так: "Тіп виїжджає в Америку з дуже важливою місією – зняти інтерв'ю! Воїн та патріот".
Олександр Волошин звинуватив Анатолія Анатоліча у виїзді за кордон / Скриншот видання "Апостроф"
Шоумен вирішив особисто допомогти блогеру-втікачу з розслідуванням. Він зазначив, що перетинає кордон України на законних підставах і не прикривається волонтерством через систему "Шлях".
Саш, я тобі зараз допоможу. Я був в США за останні три роки разів вісім, бо я вів всі благодійні Big Money: в Маямі, Нью-Йорку, Атланті. Також вів Big Money у Варшаві, два чи три, я не пам'ятаю. З одного з них було зібрано 17 млн гривень на FPV-дрони. І за що я не отримав гонорар, до речі, Саш. Але ти трішки плутаєш. Бо я пройшов ВЛК, я стою на обліку й у мене є офіційна відстрочка від служби, бо я багатодітний батько. Я по "Шляху" в Мексику не виїжджав відпочивати. Ти трішки плутаєш. А в США дійсно їздив знімати фільм про українців в IT, і концерти вів. Але з*батися по "Шляху" і працювати – це різні речі,
– висловився Анатолій Анатоліч.
Анатолій Анатоліч відповів Волошину / Скриншот видання "Апостроф"
Що відомо про трек Олександра Волошина
- Блогер у своєму інстаграмі повідомив, що 24 лютого вийде його пісня "Ненько".
- Уривки з треку не дуже сподобались публіці, зокрема, шоумену Анатолію Анатолічу.
Уривок з пісні Олександра Волошина
Що ти, як ти моя Ненько?
Чому мій дім від мене так далеко
Чому життя моє немов лелека
Чому глядеш у небокрай?
Молитись за мене не забувай, пам'ятай
- Анатолій Анатоліч вийшов в інстаграм-сторіс, де висловився, що "йому дуже не подобається, що люди, які свідомо з'їб*лися, порушивши закон, придбавши собі виїзд якимось чином, вони лізуть в українське медіаполе. І зараз він ще буде на монетизації зі свого треку заробляти, а незміцнілі уми будуть слухати його музику про те, як він сумує за ненькою Україною десь на Балі чи у Варшаві".