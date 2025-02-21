У добірці Show24 розповідаємо про п'ятьох найбажаніших чоловіків українського шоубізнесу та їхні історії кохання.

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Найбажаніші холостяки шоубізнесу

Олексій Дурнєв

Телеведучого та блогера добре знають як затятого холостяка. В одному з інтерв'ю Олексій розповідав, що часто ходить на побачення та не є скупим на коштовні подарунки.

Я завжди дарую те, що, на мою думку, їм потрібно. Телефон, наприклад, ноутбук, щось таке. Бувало і таке, що після тижня стосунків дарував,

– ділився шоумен.

Останні серйозні стосунки, про які відомо публіці, були в Дурнєва у 2014 році. Ба більше, блогер казав, що, мабуть, ніколи в житті не кохав.

Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму шоумена

Макс Барських

Артист дуже рідко розповідає про особисте життя. Досі публічно було відомо лише про стосунки артиста зі співачкою Мішею Романовою, колишньою учасницею відомого гурту "ВІА Гра".

В одному з інтерв'ю артист зізнався, що ніколи не закохувався настільки, що було важко дихати без людини, але зауважив, що у нього був досвід нерозділеного кохання.

Раніше Макс часто закохувався, але зараз визнає, що йому важко знову відчути ці почуття. Він прагне побудувати ідеальні стосунки, хоча розуміє, що це важко зробити.

Макс Барських / Фото з інстаграму співака

Алан Бадоєв

Близько 9 років режисер був одружений з Жанною Бадоєвою. У шлюбі народилась донька Лоліта. Їхній союз називали "ідеальним", але у 2012 році ексзакохані оголосили про розлучення. Під час співпраці у проєкті "Орел і Решка" Алан і Жанна намагались врятувати шлюб, однак старання вийшли даремними.

Після розлучення ширились неоднозначні чутки про орієнтацію чоловіка, однак така інформація свого підтвердження не знайшла.

Сам кіпмейкер не розповсюджує інформації про те, чи вільне його серце сьогодні, тому Бадоєва наразі можна однозначно записувати до списку холостяків.

Алан Бадоєв / Фото з інстаграму режисера

Єгор Гордєєв

Чоловік – популярний телеведучий, якого обожнює жіноча частина аудиторії. Єгор не надто балакучий щодо теми особистого життя, однак розповів, якою для нього має бути ідеальна обраниця.

"Це постійне запитання, яке викликає у мене абсолютний подив, тому що умовно кажучи, дівчина – це ж не комп'ютер якийсь, це не річ, це – набір обставин. Я дивлюсь на все, що зі мною було, і я розумію, що це абсолютно набір якихось обставин – мене у той час. Я не можу описати ідеальну дівчину. Це ж не рабовласницький ринок, де ти обираєш ідеальну жінку. Це абсолютно інша історія. Це хімічна більш історія", – підсумував телеведучий.

Єгор Гордєєв / Фото з інстаграму ведучого

Тарас Цимбалюк

У 2022 році актор розлучився з візажисткою Тіною Антоненко. Їхній шлюб протривав близько року. За словами Цимбалюка, стосунки зруйнувала війна. У тому ж році в чоловіка зав'язались нові відносини з власницею столичного ресторану Fish Fetish, а також бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною.

Сьогодні ж шанувальники підозрюють, що і ця любовна історія вичерпала себе. Жінку в інстаграмі засипали питанням щодо того, чи разом вона з Тарасом. Світлана ж не стримала своїх емоцій.

Відкрила ваші запитання, які ви мені писали, і знаєте, я вирішила, що, мабуть, не буду на них відповідати, тому що 99,9% запитань на одну тему. Вас більше нічого не цікавить. А якщо вас, крім цього, більше нічого не цікавить, то мені також не дуже цікаво вам відповідати. Тому прошу зрозуміти та прийняти,

– написала Готочкіна.

Тож публіка припускає, що, ймовірно, шляхи цієї пари розійшлись і Цимбалюк знову у статусі бажаного холостяка країни.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора