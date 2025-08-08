В 10-ю годовщину брака: Цибульская показала свадебное фото с мужем, которое никогда не публиковала
- Оля Цибульская отметила 10-ю годовщину брака, поделившись редким фото со свадьбы, которое она опубликовала в Instagram.
8 августа 2005 года Оля Цибульская вышла замуж. В этом году супруги празднуют уже десятую годовщину брака.
По случаю важной даты певица поделилась редким архивным фото со свадьбы – единственным, которое до сих пор хранилось в их семейном альбоме. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Оли Цибульской.
Вас также может заинтересовать Не имеют связи с музыкой, – известный артист жестко прошелся по "Лисапетному батальону"
На фотографии молодожены искренне улыбаются. Оля Цибульская позирует в классическом белом платье без фаты, а жених – в рубашке в бело-серую полоску.
Ни о чем не жалею. Люблю,
– подписала снимок артистка.
Здесь важно вспомнить, что ранее Оля Цибульская длительное время не показывала своего мужа публично, поскольку он не любит внимания со стороны прессы. Однако в последнее время певица начала чаще делиться семейными моментами со своими подписчиками.
Что известно о личной жизни Оли Цибульской?
- Муж певицы ранее он был депутатом горсовета в Радивилове, а сейчас руководит местным молочным предприятием.
- Они знакомы еще со школы и вместе воспитывают сына Нестора, которому уже 11 лет. В то же время Цибульская не исключает, что когда-то захочет второго ребенка.
- Она также рассказывала, что в их семье именно мужчина больше отвечает за финансы.
- Недавно семья переехала в новый дом. Там они решили спать в разных комнатах – для безопасности. Оля ночует с сыном, чтобы в случае воздушной тревоги сразу быть рядом.
- В своих интервью певица признавалась: в отношениях с мужем были сложные моменты. Коллеги советовали ей сделать выбор – или карьера, или семья. Из-за этого она несколько раз даже уходила из дома. Но в конце концов возвращалась и поняла: можно совмещать и семью, и творчество.