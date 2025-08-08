З нагоди важливої дати співачка поділилася рідкісним архівним фото з весілля – єдиним, яке досі зберігалося в їхньому сімейному альбомі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олі Цибульської.
На світлині молодята щиро усміхаються. Оля Цибульська позує у класичній білій сукні без фати, а наречений – у сорочці в біло-сіру смужку.
Ні про що не шкодую. Люблю,
– підписала знімок артистка.
Оля Цибульська з чоловіком 10 років тому / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тут важливо згадати, що раніше Оля Цибульська тривалий час не показувала свого чоловіка публічно, оскільки він не любить уваги з боку преси. Проте останнім часом співачка почала частіше ділитися сімейними моментами зі своїми підписниками.
Що відомо про особисте життя Олі Цибульської?
- Чоловік співачки раніше він був депутатом міськради у Радивилові, а зараз керує місцевим молочним підприємством.
- Вони знайомі ще зі школи й разом виховують сина Нестора, якому вже 11 років. Водночас Цибульська не виключає, що колись захоче другу дитину.
- Вона також розповідала, що в їхній сім'ї саме чоловік більше відповідає за фінанси.
- Нещодавно родина переїхала у новий будинок. Там вони вирішили спати в різних кімнатах – задля безпеки. Оля ночує з сином, щоб у разі повітряної тривоги одразу бути поруч.
- У своїх інтерв'ю співачка зізнавалася: у стосунках з чоловіком були складні моменти. Колеги радили їй зробити вибір – або кар'єра, або сім'я. Через це вона кілька разів навіть йшла з дому. Але зрештою поверталася і зрозуміла: можна поєднувати і родину, і творчість.