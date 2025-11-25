Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Цибульської. Вона записала відеозвернення.
Ольга Цибульська розповіла, що концерт почався з хвилини мовчання. За словами співачки, команда прибрала частину розважальної програми.
Під час концерту ми теж згадали жертв: і цивільних, і військових. Є спеціальний блок, де я читаю вірш, де ми співаємо пісню "Живеш". Пам'ятаємо кожної миті, в який страшний час ми живемо,
– зазначила вона.
Цибульська додала, що глядачі у залі сприйняли концерт тепло та з розумінням. Водночас вона зауважила, що розуміє обурення суспільства. Співачка наголосила, що є частиною українського народу, тож розділяє біль, однак попросила поставитися з розумінням.
У сьогоднішніх умовах, через повномасштабне вторгнення, через постійні відключення світла, через дозволи, які то дають міста та громади, то не дають, через куплені квитки глядачами й постійні перенесення концерту, ми працюємо теж в складних умовах,
– зазначила Ольга.
За словами Цибульської, складно вибрати дату концерту і вони постійно переносяться.
Я розумію вас і дуже прошу теж поставитися до ситуації з розумінням. Жодної секунди я не забуваю, де я живу, бо я лишаюся тут, в Україні, зі своєю дитиною. І ще хотіла сказати: а який у наш час день – не день пам'яті?,
– завершила звернення Цибульська.
Який схожий скандал був раніше?
Нагадаємо, що у серпні розгорівся скандал через концерт YAKTAK та Ivan Navi у Софіївській Борщагівці під Києвом, адже напередодні Росія масовано обстріляла столицю, були загиблі.
Подія була благодійною, але все одно викликала обурення в мережі.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що згідно з рішенням Кабміну, "усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням з військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог". Концерт не мав відповідного погодження, тож він одразу звернувся до поліції.
Зрештою поліція зупинила захід, а щодо організатора і голови Борщагівської селищної ради склали адміністративні матеріали за статтею про порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Артисти перепросили в людей, яких ця ситуація зачепила.