Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Цибульской. Она записала видеообращение.
Не пропустите Лобода снова в центре скандала: людей возмутило ее пренебрежительное отношение к украинскому флагу
Ольга Цибульская рассказала, что концерт начался с минуты молчания. По словам певицы, команда убрала часть развлекательной программы.
Во время концерта мы тоже вспомнили жертв: и гражданских, и военных. Есть специальный блок, где я читаю стих, где мы поем песню "Живешь". Помним каждый момент, в какое страшное время мы живем,
– отметила она.
Цибульская добавила, что зрители в зале восприняли концерт тепло и с пониманием. В то же время она отметила, что понимает возмущение общества. Певица отметила, что является частью украинского народа, поэтому разделяет боль, однако попросила отнестись с пониманием.
В сегодняшних условиях, из-за полномасштабного вторжения, из-за постоянных отключений света, из-за разрешений, которые то дают города и общины, то не дают, из-за купленных билетов зрителями и постоянных переносов концерта, мы работаем тоже в сложных условиях,
– отметила Ольга.
По словам Цибульской, сложно выбрать дату концерта и они постоянно переносятся.
Я понимаю вас и очень прошу тоже отнестись к ситуации с пониманием. Ни секунды я не забываю, где я живу, потому что я остаюсь здесь, в Украине, со своим ребенком. И еще хотела сказать: а какой в наше время день – не день памяти?,
– завершила обращение Цибульская.
Какой похожий скандал был раньше?
Напомним, что в августе разгорелся скандал из-за концерта YAKTAK и Ivan Navi в Софиевской Борщаговке под Киевом, ведь накануне Россия массированно обстреляла столицу, были погибшие.
Событие было благотворительным, но все равно вызвало возмущение в сети.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что согласно решению Кабмина, "все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности". Концерт не имел соответствующего согласования, поэтому он сразу обратился в полицию.
В конце концов полиция остановила мероприятие, а в отношении организатора и председателя Борщаговского поселкового совета составили административные материалы по статье о нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Артисты извинились перед людьми, которых эта ситуация затронула.