По случаю важной даты певица поделилась редким архивным фото со свадьбы – единственным, которое до сих пор хранилось в их семейном альбоме. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Оли Цибульской.

Вас также может заинтересовать Не имеют связи с музыкой, – известный артист жестко прошелся по "Лисапетному батальону"

На фотографии молодожены искренне улыбаются. Оля Цибульская позирует в классическом белом платье без фаты, а жених – в рубашке в бело-серую полоску.

Ни о чем не жалею. Люблю,

– подписала снимок артистка.

Оля Цибульская с мужем 10 лет назад / Скриншот из инстаграм-сторис

Здесь важно вспомнить, что ранее Оля Цибульская длительное время не показывала своего мужа публично, поскольку он не любит внимания со стороны прессы. Однако в последнее время певица начала чаще делиться семейными моментами со своими подписчиками.

Что известно о личной жизни Оли Цибульской?