Является его давней фанаткой: Билли Айлиш поразила появлением во время выступления Бибера на Coachella 2026

Обладательницы премии Грэмми Билли Айлиш и SZA появились на сцене во время выступления Джастина Бибера на музыкальном фестивале Coachella 2026. Канадский певец стал одним из хедлайнеров мероприятия.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джастин Бибер обнял Билли Айлиш, когда та появилась на сцене во время исполнении песни One Less Lonely Girl. На видео, что публикуют в сети, заметно, что певица смеялась и была немного смущена.

Позже Джастин провел Билли к стулу и продолжал обнимать ее. Публика в зале была в восторге от появления Айлиш на сцене. Как пишет The Sun, артистка уже давно является фанаткой Бибера.

Бибер исполнил трек Less Lonely Girl в рамках хедлайнерского сета, во время которого просматривал свои старые музыкальные видео на ютубе и подпевал. К певцу также присоединилась SZA и исполнила вместе с ним свой хит Snooze.

