После рекламы обуви на круассанах: в COOSH впервые отреагировали на скандал вокруг бренда

Украинский бренд COOSH оказался в центре скандала после публикации рекламы, где их балетки были сфотографированы на круассанах. Представители компании быстро отреагировали на волну критики, опубликовав официальное извинение.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу бренда.

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Так, тысячи украинцев выразили возмущение из-за неэтичного использования хлебобулочных изделий в рекламе, где COOSH сделали фото своей кремовой балетки, лежавшей поверх круассанов в сумке.

В ответ на шквал критики команда бренда опубликовала заявление, где попросила прощения перед аудиторией.

Мы искренне сожалеем, что наша публикация вызвала негативные впечатления. Мы с глубоким уважением относимся к хлебу и всем изделиям из пшеницы, понимая их ценность, особенно в нынешнее время. Наша цель не была в том, чтобы обесценить или пренебречь продукт, за который наш народ сейчас борется и работает в сложных условиях,

– говорится в обращении.

Представители COOSH подчеркнули, что съемка имела "исключительно эстетическую цель" и они никоим образом не хотели оскорбить чьи-то чувства. Также команда заверила, что все круассаны после фотосессии были съедены сотрудниками компании, во избежание расточительства пищи.

Как COOSH отреагировал на хейт / Скриншоты из инстаграма

Важно отметить, пользователи соцсетей напомнили бренду, что отношение к хлебу в нашей стране особое – диктаторы и оккупанты поколениями отбирали хлеб у украинцев, а сейчас российские захватчики морят голодом украинских военнопленных, поэтому важно это учитывать при создании подобной рекламы.

В своем обращении команда COOSH поблагодарила всех, кто высказал свое мнение, и заверила, что учтет полученные отзывы на будущее. К тому же фото из соцсетей бренда уже удалили.