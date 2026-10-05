Рекорд под КАБами: сотни учеников подземных школ Запорожья выступили под живой сет группы DakhaBrakha

В прифронтовом Запорожье прошел международный фестиваль GOGOLFEST. Главным событием стал уникальный художественный перформанс в бомбоубежищах, который официально зафиксировали как новый рекорд Украины.

Из-за постоянной угрозы ракетных атак и ударов КАБами 95 % программы фестиваля пришлось провести в укрытиях. Самым громким моментом стал масштабный перформанс "Гимн жизни" режиссера Влада Троицкого.

Этногруппа DakhaBrakha / фото от организаторов

Этногруппа DakhaBrakha дала живой закрытый концерт из глубины подземной парковки. В этот же момент сотни учеников в 16 подземных школах в разных районах города начали синхронное хореографическое выступление. С помощью движений дети рассказывали о своих страхах, войне и видении будущего.

Масштабный перформанс / фото от организаторов

Видеосигнал со всех 16 локаций в прямом эфире объединили в один большой телемост. Представители Книги рекордов Украины официально зарегистрировали событие как самый масштабный синхронный подземный арт-перформанс под живой концерт.

Запорожье уже сейчас создает новые модели жизни во время войны. Проект "Гимн жизни" – о будущем и о детях, которые будут формировать украинскую идентичность,

– подчеркнула программный директор фестиваля Анна Басова.

GOGOLFEST / фото от организаторов

В целом GOGOLFEST длился четыре дня. Помимо установления рекорда, в программе были выступления Dakh Daughters на острове Хортица во время посадки деревьев в честь павших воинов, премьера рок-оперы от DakhTrio и зарубежные театральные спектакли, сыгранные прямо в бункерах.



Рекорд Украины / фото от организаторов

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