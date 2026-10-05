Через постійну загрозу ракетних атак та ударів КАБами 95% програми фестивалю довелося провести в укриттях. Найгучнішим моментом став масштабний перформанс "Гімн життя" від режисера Влада Троїцького.

Етногурт DakhaBrakha / фото від організаторів

Етногурт DakhaBrakha відіграв живий закритий концерт із глибини підземного паркінгу. У цей самий момент сотні учнів у 16 підземних школах у різних районах міста розпочали синхронний хореографічний виступ. За допомогою рухів діти розповідали про власні страхи, війну та бачення майбутнього.

Масштабний перформанс / фото від організаторів

Відеосигнал з усіх 16 локацій наживо звели в один великий телеміст. Представники Книги рекордів України офіційно зареєстрували подію як наймасштабніший синхронний підземний артперформанс під живий концерт.

Запоріжжя вже зараз створює нові моделі життя під час війни. Проєкт "Гімн життя" – про майбутнє і про дітей, які будуть формувати українську ідентичність,

– наголосила програмна директорка фестивалю Анна Басова.

GOGOLFEST / фото від організаторів

Загалом GOGOLFEST тривав чотири дні. Окрім встановлення рекорду, у програмі були виступи Dakh Daughters на острові Хортиця під час висадки дерев на честь полеглих воїнів, прем’єра рок-опери від DakhTrio та іноземні театральні вистави, зіграні просто в бункерах.



Рекорд України / фото від організаторів

До речі, вже відомі перші прогнози, на яке місце претендує Україна на Дитячому Євробаченні-2026.