Україна наразі входить до десятки лідерів неофіційного рейтингу. Яке місце посідає наша країна та хто зараз очолює список – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, на одному з популярних фанатських сайтів конкурсу під назвою Eurovisionworld після презентації всіх 16 конкурсних пісень запустили голосування за фаворитів.

Станом на обід 5 жовтня свої голоси вже віддали 1739 слухачів. Українка Еріка Колесніченко наразі посідає шосте місце в рейтингу фаворитів. За її пісню Not a Lullaby проголосували 135 користувачів.

А найбільше підтримки отримала Іспанія – за неї проголосували 337 людей. На Дитячому Євробаченні цю країну представить 10-річний Лукас Паулано з піснею "Cuore bello (te quiero, te quiero)".

Друге місце посідає Польща з 246 голосами, а третє – Вірменія, яку підтримали 224 користувачі.

До п'ятірки фаворитів також увійшли Кіпр та Північна Македонія – вони отримали 202 та 190 голосів відповідно.



Опитування про переможця Дитячого Євробачення-2026 / Скриншот з мережі



Опитування про переможця Дитячого Євробачення-2026 / Скриншот з мережі

Водночас варто зазначити, що це лише фанатське опитування, а не офіційне голосування Дитячого Євробачення. Воно не впливає на результати конкурсу. Офіційне голосування відбудеться 24 жовтня під час фіналу.

Раніше ми розповідали більше про Еріку Колесніченко, яка представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026, а також про її конкурсну пісню.