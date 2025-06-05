Дакота Джонсон и фронтмен Coldplay разошлись после 8 лет отношений, – СМИ
- Дакота Джонсон и Крис Мартин разошлись после восьми лет отношений, как сообщил инсайдер журналу People.
- Пара была вместе с 2017 года, но делала перерывы в отношениях, а в марте 2024 года инсайдер сообщил, что они помолвлены, но не спешили жениться.
Американская актриса Дакота Джонсон, известная по фильму "Пятьдесят оттенков серого", и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин разошлись. Отношения пары длились восемь лет с перерывами.
Об этом журналу People сообщил инсайдер, передает Show 24. По его словам, этот раз Дакота и Крис разошлись окончательно. Их представители не ответили на запрос издания о комментариях.
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Дакота Джонсон и Крис Мартин начали встречаться в 2017 году. В марте 2024 года инсайдер рассказал журналу People, что звезды помолвлены уже несколько лет, однако тогда они "не спешили жениться".
В августе 2024 года появились слухи, что пара разошлась. Но представитель Джонсон опроверг эту информацию и заявил, что они "счастливы вместе". Примерно тогда же инсайдер сообщил то же самое:
Конечно, у них были проблемы и они делали перерывы в прошлом, но сейчас все прекрасно. Они оба любят свою карьеру. Они пытаются балансировать как можно лучше,
– сказал он.
До этого, в июне 2024 года, инсайдер заявил, что у Дакоты Джонсон и Криса Мартина были "взлеты и падения, но теперь они точно снова вместе".
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Коротко о предыдущих отношениях Дакоты Джонс и Криса Мартина
Заметим, что фронтмен группы Coldplay ранее был женат на актрисе Гвинет Пэлтроу. У них родились сын и дочь. Звезды поженились в 2003 году и официально развелись в 2016 году.
Дакота Джонсон когда-то встречалась с актером Джорданом Мастерсоном и музыкантом Мэтью Хиттом.