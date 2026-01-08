От эпатажного рокера до попартиста: как лидер Måneskin изменился после Евровидения

Дерзкий образ, кожаный наряд и темный макияж глаз – именно с этим ассоциировался солист группы Måneskin после победы на Евровидении. Дамиано Давид с его заявлением "rock'n'roll never dies" был символом новой европейской рок-волны. Однако с тех пор прошло почти 5 лет, а за это время музыкант сильно изменился.

Сегодня, 8 января, Дамиано Давид празднует день рождения – ему исполнилось 27 лет. По этому случаю 24 Канал предлагает посмотреть, как изменился именинник от солиста Måneskin и триумфатора Евровидения до мировой звезды с особым голосом и четкой позицией.

Дамиано родился в Риме, учился в лицее имени Джона Кеннеди. Он бросил образование в 15 лет, когда окончательно решил заниматься только музыкой. Он основал группу Måneskin, в которую вошли Виктория Де Анджелис, Томас Раджи, Итан Торкио.



Как менялся Дамиано Давид / Фото из инстаграма Дамиано Давида

Коллектив принял участие в конкурсе Pulse, начал писать собственные песни, впоследствии музыканты выступали как уличные артисты. В 2017 году Måneskin заняли второе место в итальянском "Х-Факторе", а в 2021 году победили на 71 фестивале в Сан-Ремо. Так группа стала представителем Италии на Евровидении-2021.

Måneskin – Zitti E Buoni: смотрите видео онлайн

Måneskin устроили фурор на сцене Евровидения и одержали победу. Это подтолкнуло коллектив к выходу на мировой уровень: они снимались в фотосессиях для глянца, в смелых образах дебютировали на музыкальных премиях, выступали с концертами.



В начале полномасштабного вторжения группа не умолчала о войне в Украине. Måneskin выпустили песню, посвященную украинцам, а Дамиано Давид посылал российского диктатора за кораблем прямо со сцены.



В 2023 году Дамиано кардинально изменил свой стиль: сделал суперкороткую стрижку и стал блондином.



Кажется, что этот период был для музыканта трансформационным во всех сферах, ведь тогда он также разошелся со своей девушкой Джорджией Солери. К тому же в определенный момент группа Måneskin перестала выпускать новую музыку (в ноябре 2023 они представили переиздание альбома Rush!).



В начале 2024 года Дамиано Давид вернулся к предыдущей прическе и дебютировал на Met Gala с новой избранницей – певицей и актрисой Дав Камерон. На этот раз к его образу добавились усы.



Через несколько месяцев группа Måneskin сообщила, что временно приостанавливает совместную творческую деятельность. Дамиано подтвердил, что они взяли паузу на неопределенный срок. Сам музыкант начал сольную карьеру: сменил имидж и выпустил сольный трек Silverlines.



В мае 2025 года Дамиано Давид презентовал первый сольный альбом – FUNNY little FEARS.

Я боялся себя, требовал слишком много, гнался за чем-то, чего даже не знал, действительно ли этого хочу. И честно говоря, иногда мне до сих пор страшно, но я написал себе пособие. Надеюсь, оно будет полезным и для вас,

– писал музыкант.



Эта пластинка получила неоднозначные отзывы, ведь демонстрировала отход вокалиста от рок-музыки и звучание, присущее для Måneskin.

Дамиано Давид о смене стиля: видео

Новый стиль Дамиано относится к поп и попрок музыке, также изменились его избрали – они стали более классическими и сдержанными.



После выхода альбома Дамиано отправился в сольный тур. Начало 2026 года стало для него особенным – музыкант сделал предложение Дав Камерон.



