Сьогодні, 8 січня, Даміано Давід святкує день народження – йому виповнилося 27 років. З цієї нагоди 24 Канал пропонує переглянути, як змінився іменинник від соліста Måneskin та тріумфатора Євробачення до світової зірки з особливим голосом і чіткою позицією.

Даміано народився у Римі, навчався у ліцеї імені Джона Кеннеді. Він покинув освіту у 15 років, коли остаточно вирішив займатися лише музикою. Він заснував гурт Måneskin, до якого увійшли Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджі, Ітан Торкіо.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

Колектив взяв участь у конкурсі Pulse, почав писати власні пісні, згодом музиканти виступали як вуличні артисти. У 2017 році Måneskin посіли друге місце в італійському "Х-Факторі", а у 2021 році перемогли на 71 фестивалі у Сан-Ремо. Так гурт став представником Італії на Євробаченні-2021.

Måneskin – Zitti E Buoni: дивіться відео онлайн

Måneskin влаштували фурор на сцені Євробачення та здобули перемогу. Це підштовхнуло колектив до виходу на світовий рівень: вони знімалися у фотосесіях для глянців, у сміливих образах дебютували на музичних преміях, виступали з концертами.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

На початку повномасштабного вторгнення гурт не змовчав про війну в Україні. Måneskin випустили пісню, присвячену українцям, а Даміано Давід посилав російського диктатора за кораблем просто зі сцени.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

У 2023 році Даміано кардинально змінив свій стиль: зробив суперкоротку стрижку та став блондином.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

Видається, що цей період був для музиканта трансформаційним у всіх сферах, адже тоді він також розійшовся зі своєю дівчиною Джорджією Солері. До того ж у певний момент гурт Måneskin перестав випускати нову музику (у листопаді 2023 вони представили перевидання альбому Rush!).



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

На початку 2024 року Даміано Давид повернувся до попередньої зачіски та дебютував на Met Gala з новою обраницею – співачкою та акторкою Дав Камерон. Цього разу до його образу додались вуса.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

Через кілька місяців гурт Måneskin повідомив, що тимчасово призупиняє спільну творчу діяльність. Даміано підтвердив, що вони взяли паузу на невизначений термін. Сам музикант почав сольну кар'єру: змінив імідж та випустив сольний трек Silverlines.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

У травні 2025 року Даміано Давід презентував перший сольний альбом – FUNNY little FEARS.

Я боявся себе, вимагав забагато, гнався за чимось, чого навіть не знав, чи справді цього хочу. І чесно кажучи, іноді мені досі страшно, але я написав собі посібник. Сподіваюся, він буде корисним і для вас,

– писав музикант.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

Ця платівка отримала неоднозначні відгуки, адже демонструвала відхід вокаліста від рок-музики та звучання, притаманне для Måneskin.

Даміано Давід про зміну стилю: відео

Новий стиль Даміано належить до поп і попрок музики, також змінилися його обрали – вони стали більш класичними та стриманими.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда

Після виходу альбому Даміано вирушив у сольний тур. Початок 2026 року став для нього особливим – музикант освідчився Дав Камерон.



Як змінювався Даміано Давід / Фото з інстаграму Даміано Давіда