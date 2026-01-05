Надя Дорофєєєва почала займатися вокалом з дитинства. У матеріалі 24 Каналу пригадаємо, як на початку кар'єри виглядала відома артистка.

Виконавиця народилась у Сімферополі. З 10 років вона займалась музикою, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах та фестивалях.



Надя Дорофєєва у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

У 12 років почала виступати у клубі "Альбіон", де виконувала українські пісні. Перша авторська пісня Наді теж була українською, хоч співачка спілкувалась російською до повномасштабного вторгнення.

Я почала співати у 12 років і співала в Криму здебільшого українські пісні. Мене запрошували на всі заходи, бо це була екзотика. Це були народні пісні в сучасних обробках. Мене розривали по концертах. Я могла заробляти у місяць 400-500 доларів,

– зізнавалась артистка.



Надя Дорофєєва у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

У 2004 році Надія виступила на "Чорноморських іграх", а наступного року, коли дівчині було 15, вона взяла участь у проєктах "Караоке на майдані" та "Шанс", посівши друге місце.

"У мене було щасливе дитинство. З ранніх років спілкувалась з дорослими артистами, знайомилась з організаторами, у нас було багато концертів. Я кажу "у нас", бо це була командна робота: мама шила костюм, тато возив і допомагав з аранжуваннями. Балет у мене з'явився. Це все мені вдалось у дитинстві завдяки моїй сім'ї", – розповідала Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва на "Чорноморських іграх" / Фото MasterManagementUa

Згодом Надю Дорофєєву помітили в Росії, вона стала солісткою одного з гуртів. Але у 2008 вирішила повернутися до Києва. Тоді артистка випустила перший сольний альбом "Маркиза".

Пізніше співачка знайомиться з Потапом та стає учасницею дуету "Время и Стекло" разом з Позитивом. Гурт виступав з безліччю хітових пісень, що підкорили багатьох. Він став неймовірно популярним в Україні, а кліпи колективу збирали мільйони переглядів.

Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Водночас Надя Дорофєєва проявлялась і як окрема особистість: брала участь у різних проєктах, знімалась у кіно. А у 2021 році, після розпаду гурту, вона розпочала сольну кар'єру.

Початок повномасштабного вторгнення перезапустив життя та шлях артистки: вона перейшла на українську, зайняла чітку позицію у темах мови та політики. Тому співачка залишається у першому ешелоні українських знаменитостей і надалі, а її нові пісні миттєво стають хітами й розлітаються соцмережами.