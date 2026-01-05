Надя Дорофеева начала заниматься вокалом с детства. В материале 24 Канала вспомним, как в начале карьеры выглядела известная артистка.

Исполнительница родилась в Симферополе. С 10 лет она занималась музыкой, участвовала в различных вокальных и танцевальных конкурсах и фестивалях.



Надя Дорофеева в детстве и сейчас / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

В 12 лет начала выступать в клубе "Альбион", где исполняла украинские песни. Первая авторская песня Нади тоже была на украинском, хотя певица общалась на русском до полномасштабного вторжения.

Я начала петь в 12 лет и пела в Крыму в основном украинские песни. Меня приглашали на все мероприятия, потому что это была экзотика. Это были народные песни в современных обработках. Меня разрывали по концертам. Я могла зарабатывать в месяц 400-500 долларов,

– признавалась артистка.



Надя Дорофеева в детстве и сейчас / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

В 2004 году Надежда выступила на "Черноморских играх", а в следующем году, когда девушке было 15, она приняла участие в проектах "Караоке на майдане" и "Шанс", заняв второе место.

"У меня было счастливое детство. С ранних лет общалась со взрослыми артистами, знакомилась с организаторами, у нас было много концертов. Я говорю "у нас", потому что это была командная работа: мама шила костюм, папа возил и помогал с аранжировками. Балет у меня появился. Это все мне удалось в детстве благодаря моей семье", – рассказывала Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева на "Черноморских играх" / Фото MasterManagementUa

Надя Дорофеева на шоу "Шанс": видео

Впоследствии Надю Дорофееву заметили в России, она стала солисткой одной из групп. Но в 2008 решила вернуться в Киев. Тогда артистка выпустила первый сольный альбом "Маркиза".

Позже певица знакомится с Потапом и становится участницей дуэта "Время и Стекло" вместе с Позитивом. Группа выступала с множеством хитовых песен, что покорили многих. Она стала невероятно популярной в Украине, а клипы коллектива собирали миллионы просмотров.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

В то же время Надя Дорофеева проявлялась и как отдельная личность: участвовала в различных проектах, снималась в кино. А в 2021 году, после распада группы, она начала сольную карьеру.

Начало полномасштабного вторжения перезапустило жизнь и путь артистки: она перешла на украинский, заняла четкую позицию в темах языка и политики. Поэтому певица остается в первом эшелоне украинских знаменитостей и в дальнейшем, а ее новые песни мгновенно становятся хитами и разлетаются по соцсетям.