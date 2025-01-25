Расстался с женой и получил контузию на фронте: где сейчас Даниэль Салем

Даниэль Салем – украинский шоумен, ресторатор и военный. Мужчина с первых дней полномасштабной войны проявил готовность защищать Украину, а сегодня, 25 января, ему исполнился 41 год.

Мужчина родился в Одессе. Когда ему было 6 лет, то семья отправилась на родину отца – Ливан. Как складывалась жизнь Даниэля, почему развелся с женой и продолжает ли служить в армии, узнавайте в материале Show24.

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Карьера в Украине

В Ливане Салем прошел службу в армии, впоследствии учился на филолога английского языка в Бейруте, а еще позже окончил Одесский национальный медицинский университет по специальности хирург-офтальмолог.

В Одессе Даниэль решил развивать предпринимательскую деятельность, поэтому открыл несколько заведений, барбершоп и отель. Впоследствии в его жизни начался путь на телевидении. Он был ведущим программы "Любовь на выживание" на "Новом канале" и "Звездный путь" на телеканале "Украина". Также участвовал в 10 сезоне проекта "Голос страны". Его тренером стала Тина Кароль и шоумен сумел дойти до "нокаутов".

Даниэль Салем – "07" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Не остановился Салем и на этом, ведь снова стал участником конкурса, однако здесь речь идет о проекте "Танцы со звездами". К сожалению, в 10 эфире Даниэль и его партнерша по паркету Юлия Сахневич покинули борьбу за главный приз.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич – Танго ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

Не обошел мужчина и сферы кино. Он сыграл роли в таких фильмах: "Конотопская ведьма", "Любовь без колебаний" и "Доктор Вера".

Служба в ВСУ

Мужчина в начале полномасштабного вторжения пошел добровольцем в армию. Сначала Даниэль служил в теробороне, а позже отправился на передовую.

Даниэль Салем / Фото из инстаграма телеведущего

Сейчас телеведущий является членом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" и имеет позывной "Сойер". Салем участвовал в боях по деоккупации Херсонской области и неоднократно получал ранения и контузии.

Во время первого обстрела Салем прощался с жизнью, ведь на них целился вражеский танк. К счастью, тогда удалось спастись. Но в результате второго обстрела в Николаеве Даниэль получил легкую контузию и потерял слух на левое ухо.

Впоследствии мужчина травмировал спину на передовой. Как рассказывал он сам: "Получил пулю в броник". В октябре 2024 года военный сообщил, что получил удостоверение участника боевых действий.

Даниэль Салем получил удостоверение участника боевых действий / Фото из инстаграма военного

В том же месяце артист сообщил о потере брата, отметив, что его забрала война.

Мы все делали вместе: первые шаги, первые утра, первые поцелуи, первые драки, хулиганство... Мы воевали вместе... И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это нечестно! Мы так не договаривались!

– отметил Даниэль Селем.

Даниэль Салем с братом / Фото из инстаграма Салема

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования Салему и семье, в связи с тяжелой утратой близкого человека.

Личная жизнь

В 2023 году Даниэль сообщил, что разводится с женой, с которой был вместе более 17 лет. По словам шоумена, одной из причин развода была ревность.

Даниэль Салем с экс-супругой Марией / Фото из соцсетей

После начала большой войны бывшая жена Даниэля Салема с их общей дочерью Сантой-Луной перебрались за границу. Девочка иногда приезжает к отцу в Украину. Кроме того, в браке пара нажила совместное имущество.

Все было продано сразу. Для того, чтобы как-то существовать за границей и как-то жить, надо было все продать, чтобы были деньги. В Одессе ничего нет,

– поделился военный.

Как рассказал Салем, все деньги он отдал бывшей жене. Сейчас он не рассекречивает, есть ли у него новые отношения. В то же время ходят слухи, что у него роман с украинской певицей Lida Lee. Сам Даниэль не опровергает и не подтверждает эти слухи.

Где сейчас Даниэль Салем

Военный остается бойцом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена". Ему нельзя показывать все в соцсетях, однако защитник иногда публикует некоторые кадры. Время от времени появляется в публичном пространстве, а также не забывает уделять время своей дочери.

Ты единственный человек, перед которым я не должен пытаться выглядеть умным, сильным, мужественным, крутым ! Я просто хочу быть рядом и стараться не накасячить. Моя кровь,

– подписал сообщение с дочерью Салем.

Даниэль Салем с дочерью / Фото из инстаграма военного