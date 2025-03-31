Даниэль Салем стал ведущим шоу "Зважені та щасливі": известны имена двух звездных тренеров

Телешоу "Зважені та щасливі" после длительного перерыва возвращается на экраны. Ведущим шоу станет военный, а тренерами станет самый сильный мужчина планеты и непобедимая фитнес-блогерша.

Телеканал СТБ объявил всех экспертов реалити-шоу "Зважені та щасливі", передает Show 24. Ведущим проекта будет действующий военнослужащий Даниэль Салем.

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Шоумен, который присоединился к ВСУ в 2022 году и выполняет боевые задачи в составе подразделения "12 друзей Оушена", на своем примере покажет, что такое сила духа. Даниэль Салем признался, что берег отпуск для участия в проекте.

Сейчас на нас, украинцах, лежит большая ответственность – быть сильной нацией, сильной духом, телом и здоровьем. А без здоровья ты не сможешь быть сильным в полном смысле этого слова. Поэтому я хочу научить участников проекта тому, чему научила меня моя дочь еще 10 лет назад – любить себя,

– поделился Салем.



Даниэль Салем / Фото СТБ

Неизменный тренер и фитнес-блогер Марина Боржемская вернется в шоу, чтобы снова привести своих подопечных к победе.

"Я иногда бываю жесткая в работе, но также я очень чувствую людей. Поэтому всегда поддержу, направлю, сделаю все, чтобы человек чувствовал себя комфортно во время тренировок", – высказалась Боржемская.



Марина Боржемская / Фото СТБ

Ее соперником станет самый сильный человек планеты и обладатель мирового рекорда Алексей Новиков.

Если вы в моей команде – будет сложно, иногда эмоционально, но мы будем делать результат. Для меня друзьями будет вся моя команда, потому что я, как друзьям, желаю им самого лучшего. Я буду волноваться за каждого и каждую, буду находить правильные слова, мотивацию и подсказки, чтобы у них получалось достигать результата,

– говорит тренер.



Алексей Новиков / Фото СТБ

Также в команде проекта будет неизменная експертка, врач-диетолог Светлана Фус.

СТБ анонсировал возвращение проекта "Зважені та щасливі" в феврале этого года. Последний сезон вышел в 2019 году, когда тренерами был Иракли Макацария и Марина Боржемская, а ведущей Анита Луценко.