Даниэль Салем рассказал, как получил предложение стать ведущим "Зважених та щасливих"

Даниэль Салем рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу "Зважені та щасливі". Он также признался, как ему удается совмещать службу в армии со съемками.

Подробностями телеведущий поделился в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на программу "Утро в большом городе".

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Даниэль Салем рассказал, что предложение стать ведущим шоу "Зважені та щасливі" поступило к нему неожиданно.

Очень странно было. У меня был запланирован отпуск. Мы как раз встречались с Андреем Фурманом (главный стар-менеджер StarLight Media – Show 24). Мы дружим. Я ему сказал об отпуске, а он мне: "Слышишь, а мы планируем снимать "Зважені та щасливі". Хочешь быть ведущим?" Я ответил: "Да",

– рассказал военнослужащий.

Для справки! Даниэль Салем служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена".

Журналистка также поинтересовалась у Салема, как ему удается совмещать съемки с военной службой. Он ответил, что имеет отпуск. Телеведущий, кроме того, признался, реагирует ли на хейт по этому поводу.

Иногда я могу в директ написать: "Можете, пожалуйста, объяснить, почему вы так написали?",

– сказал Даниэль.

Шоу "Зважені та щасливі" возвращается на экраны

Напомним, что в конце марта телеканал СТБ объявил экспертов шоу "Зважені та щасливі". Ведущим стал Даниэль Салем, а тренерами – фитнес-блогер Марина Боржемская и самый сильный человек планеты Алексей Новиков. Врач-диетолог Светлана Фус также будет в команде проекта.

"Сейчас на нас, украинцах, лежит большая ответственность – быть сильной нацией, сильной духом, телом и здоровьем. А без здоровья ты не сможешь быть сильным в полном смысле этого слова. Поэтому я хочу научить участников проекта тому, чему научила меня моя дочь еще 10 лет назад – любить себя", – отметил Даниэль Салем.