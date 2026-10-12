Бывшая звезда мужских журналов Астафьева озвучит Радиодиктант единства: что известно об этом выборе

Сегодня, 12 октября, объявили автора текста и чтецов Радиодиктанта национального единства. Неожиданно одной из тех, кто озвучит текст, стала бывшая звезда мужских журналов и певица, а ныне волонтерка и общественная деятельница Даша Астафьева.

Как стало известно из сообщения Общественного, автором текста для Радиодиктанта национального единства в этом году стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Вместе с Дашей Астафьевой вторым чтецом станет учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

Как известно, сейчас Даша Астафьева является основательницей книжного приложения UnderBooks, которое продвигает украинскую литературу. В своем инстаграме Даша часто публикует видео, на которых озвучивает различные рассказы и стихи.

Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства – это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!

– говорит Астафьева.



Даша Астафьева будет озвучивать радиодиктант 2026 / Фото из инстаграма звезды

Оказывается, это давняя мечта Даши провести радиодиктант, который услышит вся Украина. В феврале этого года в Threads украинцы даже начали активную дискуссию по этому поводу и просили организаторов мероприятия предоставить такую возможность Астафьевой.

Даша Астафьева: что известно о дикторке

Даша Астафьева – украинская певица, модель и бывшая солистка группы NIKITA. Фото Даши для журнала Playboy принесли ей в свое время немалую популярность. С первых дней полномасштабного вторжения она полностью изменила свой привычный ритм жизни, став активной волонтеркой – в частности, готовила еду для защитников и чистила картофель наравне со всеми.

Сейчас Даша продолжает активно поддерживать ВСУ: участвует в благотворительных сборах, продвигает украинскую литературу через приложение, которое она создала вместе с любимым, и регулярно помогает военным и приютам для животных.

Что известно о Радиодиктанте 2026

Всеукраинский радиодиктант в этом году прозвучит во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Его традиционно будут транслировать в прямом эфире на всех платформах Общественного, и он будет доступен на всех континентах планеты.

В прошлом году радиодиктант читала украинская актриса Наталья Сумская. Победительница конкурса раскритиковала автора и чтеца текста.