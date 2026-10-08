Даша Астафьева категорически отказывается участвовать в "Фабрике звезд" – и все из-за одного человека

Украинская певица и волонтер Даша Астафьева призналась, почему не примет участие в обновленном музыкальном проекте "Фабрика звезд". Артистка откровенно намекнула на конфликт с известным телепродюсером.

В свое время певица начинала карьеру в шоу-бизнесе именно с телевизионных кастингов и подобных проектов. Астафьева участвовала в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году (первый сезон), где дошла до финала (в проекте выступала под именем Алиса). Однако в новой версии популярного шоу ее не будет. Свое решение артистка объяснила коротко и довольно резко, отвечая на вопрос в соцсети Threads.

Блогер Nester Olegovich выразил сожаление, что певицы не будет среди участников "Фабрики звезд", и поинтересовался причиной. Ответ от Астафьевой не заставил себя ждать.

Конечно, не будет! Потому что я уже наработалась с неприятными людьми. И сейчас, наконец, могу себе позволить не делать этого. Я имею в виду Володю и его команду,

– написала звезда.

Даша Астафьева о "Фабрике звезд" / скриншот из тредса

Хотя конкретных фамилий Даша не назвала, вероятно, речь идет о продюсере Владимире Завадюке, который в этом году возглавляет возрождение проекта. Какие именно рабочие ситуации во время прошлого сотрудничества вызвали такой негатив, певица решила не уточнять.

Напомним, из-за полномасштабной войны Даша Астафьева почти полностью ушла со сцены, посвятив свое время волонтерству. В этом году она сделала исключение и спела на украинском языке хит группы NikitA "Машина" специально для благотворительного сбора средств.

Кстати, Маша Ефросинина возвращается на "Фабрику звезд". Ведущая показала, какой она была 17 лет назад.