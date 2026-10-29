Спасли мне жизнь, – Даша Астафьева впервые рассказала о тяжелой болезни

Украинская артистка и волонтер Даша Астафьева впервые призналась, что перенесла тяжелую болезнь. Справиться со сложным кризисом ей помогли родные и творчество писательницы Софии Яблонской.

Обычно звезда не комментирует состояние своего здоровья, но в интервью "Телевидению Торонто" на YouTube рассказала, насколько серьезными были проблемы.

Впервые об этом рассказываю… Я очень сильно заболела. Именно работа и исследование биографии Софии Яблонской спасли мне жизнь. Близкие люди, которые меня поддерживали, работа, желание жить. Когда я прочитала весь жизненный путь Яблонской…

– поделилась звезда.

А вообще с творчеством Яблонской Даша познакомилась в трудный момент – она переживала тяжелую утрату из-за убийства любимой собаки. Чтобы прийти в себя, артистка поехала в Карпаты, где ей случайно попала в руки "Книга об отце. Из моего детства".

Это первая книга, которая вывела меня из состояния очень сильной личной драмы. Несколько лет назад убили мою собачку, я очень тяжело переживала эту утрату. Я не могла ничего делать. Я несколько месяцев просто лежала и смотрела перед собой,

– вспомнила Астафьева.

В этой книге писательница также описывала потерю своей собачки в детстве. Даша признается, что почувствовала невероятную связь с автором, поняла каждое ее слово и с тех пор загорелась желанием популяризировать ее творчество.

Интервью с Дашей Астафьевой: смотрите видео онлайн

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