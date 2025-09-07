Вчера полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко сделал предложение блогеру Даше Квитковой. Девушка сказала любимому желанное "да", и теперь готовится во второй раз выйти замуж.

Вероятно, некоторые подписчики решили, что Квиткова беременна. Блогер решила не тянуть интригу и ответить на их предположения, передает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

В Instagram Stories Даша Квиткова опубликовала черно-белую фотографию с предложения. Блогер показывает роскошное обручальное кольцо, которое ей подарил Владимир Бражко, и широко улыбается.

Нет, не беременна,

– лаконично подписала фото девушка, опровергнув слухи.

Даша Квиткова не беременна / Скриншот из инстаграма блогера

Для справки! Даша Квиткова воспитывает 4-летнего сына Льва от брака с телеведущим Никитой Добрыниным.

Квиткову с помолвкой уже поздравили блогер Анастасия Скальницкая, нотариус Кристина Горняк, которая является бывшей женой Владимира Остапчука, певицы ROXOLANA (Роксолана Сирота) и Надя Дорофеева, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, актриса Наталья Денисенко, дизайнер Екатерина Сильченко и другие.

Дашу Квиткову поздравили с помолвкой / Скриншоты из инстаграма блогера

Что известно об отношениях Квитковой и Бражко?